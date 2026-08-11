Continua a fare rumore la notizia dei giorni extra di vacanza concessi a Mike Maignan ed Adrien Rabiot. L'atteggiamento dei due nazionali francesi del Milan non è piaciuto per niente al direttore di 'Telelombardia' Fabio Ravezzani, che non ha usato giri di parole nell'ultimo post pubblicato sul proprio account X.

Caso Maignan-Rabiot: ecco cosa è successo

Milan, Ravezzani attacca Maignan e Rabiot

"Maignan e Rabiot se la prendono comoda. Il Milan, per loro, può aspettare. Che atteggiamento misero".

Timing discutibile

hanno terminato i propri impegni al Mondiale 2026 con la Nazionale francese lo scorso 18 luglio, data della finale per il terzo e quarto posto contro l'Inghilterra. Attualmente in vacanza, secondo ‘Sky Sport’ i due giocatori avrebbero concordato con la società diQuattro giorni di riposo extra dunque: gli stessi riservati aQueste le parole disulla scelta diA far storcere il naso ai tifosi del Milan e agli addetti ai lavori sono soprattutto le tempistiche:torneranno in gruppo a soloin programma domenica 23 agosto. Iniziare il campionato con appena sette giorni di allenamento nelle gambe può rappresentare un rischio, oltre che una mancanza di rispetto nei confronti dei compagni che sono al lavoro dallo scorso 12 luglio.