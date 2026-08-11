Fabio Ravezzani critica duramente Mike Maignan e Adrien Rabiot per la scelta di rimandare il rientro a Milanello: le sue parole sui due francese del Milan
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Continua a fare rumore la notizia dei giorni extra di vacanza concessi a Mike Maignan ed Adrien Rabiot. L'atteggiamento dei due nazionali francesi del Milan non è piaciuto per niente al direttore di 'Telelombardia' Fabio Ravezzani, che non ha usato giri di parole nell'ultimo post pubblicato sul proprio account X.
Caso Maignan-Rabiot: ecco cosa è successoMaignan e Rabiot hanno terminato i propri impegni al Mondiale 2026 con la Nazionale francese lo scorso 18 luglio, data della finale per il terzo e quarto posto contro l'Inghilterra. Attualmente in vacanza, secondo ‘Sky Sport’ i due giocatori avrebbero concordato con la società di posticipare il rientro a Milanello dal 12 al 16 agosto. Quattro giorni di riposo extra dunque: gli stessi riservati a Luka Modric.
Milan, Ravezzani attacca Maignan e RabiotQueste le parole di Ravezzani sulla scelta di Maignan e Rabiot:
"Maignan e Rabiot se la prendono comoda. Il Milan, per loro, può aspettare. Che atteggiamento misero".
Timing discutibileA far storcere il naso ai tifosi del Milan e agli addetti ai lavori sono soprattutto le tempistiche: Maignan e Rabiot torneranno in gruppo a solo una settimana dall'esordio in campionato contro il Torino, in programma domenica 23 agosto. Iniziare il campionato con appena sette giorni di allenamento nelle gambe può rappresentare un rischio, oltre che una mancanza di rispetto nei confronti dei compagni che sono al lavoro dallo scorso 12 luglio.
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