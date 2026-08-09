Fabio Ravezzani attacca la dirigenza e l'allenatore del Milan dopo il 3-0 col Chelsea: "Macedonia a centrocampo e l'equivoco Leão va risolto subito"
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Il Milan ha perso in amichevole contro il Chelsea: un 3-0 secco con il Diavolo che ha sofferto in difesa e non ha mai tirato in porta. È calcio di agosto e va preso ovviamente con le pinze, anche perché Amorim ha ruotato tantissimi giocatori per testarli. Nonostante queste premesse sono arrivate tante critiche all'allenatore portoghese.
L'attacco di Ravezzani ad Amorim e CardinaleEcco il parere del giornalista Fabio Ravezzani dal suo canale YouTube:
"Può essere una sconfitta salutare che può svegliare qualcuno all'interno del Milan, in primis Amorim. L'allenatore continua a dire che si può puntare a vincere lo Scudetto e l'Europa League, ma la squadra è piena di contraddizioni. Amorim deve riflettere sulle reali ambizioni di questa squadra. Se l'altro è più forte di me mi frusta e rischi di fare la figura del pollo. Il Milan ha giocato male ed è un problema, visto che Amorim e Cardinale hanno parlato di bel gioco".
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La macedonia a centrocampo e i dubbi su RamosPer Ravezzani ci sono degli aspetti che vanno ancora chiariti:
"Ci sono delle cose che devono essere chiarite: il Milan ha un problema a centrocampo, c'è troppa mediocrità. Abbiamo visto Ricci, Jashari, Musah, Fofana. Modric ha più di 40 anni, si può contare solo su Rabiot. È una macedonia che va risolta. Ramos è elegante, ma non è capace di trascinare la squadra. Ha bisogno di qualcuno che lo assista intorno".
Il caso di calciomercato: l'equivoco Rafa LeãoIl giornalista ha chiuso il suo video parlando anche della situazione Leão: il Milan continua a chiedere 50 milioni di euro per cederlo, ma il Galatasaray, al momento, non sembra disposto ad arrivare a quella cifra. Per questo resta aperta la possibilità che il portoghese possa giocare con la maglia rossonera anche la stagione in divenire.
Ecco il parere conclusivo di Ravezzani:
"Poi c'è l'equivoco Leão: c'è, ma non vorrebbe esserci. Finché resta cosa ci fai? Prima si risolve meglio è. Amorim deve ridimensionare le aspettative e le ambizioni, basta fare qualcosa in più dell'anno scorso".
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