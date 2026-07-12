Ravezzani: "Dopo tanti giorni amari, qualche buona notizia per il Milan"

Il nuovo corso del club rossonero prende ufficialmente il via sotto auspici diversi da come era finita la stagione, riaccendendo l'entusiasmo di alcuni tifosi che, delusi da una stagione difficile, attendevano risposte dal Milan e da Gerry Cardinale. Le recenti manovre societarie e la scelta della nuova guida tecnica delineano una strategia precisa per il futuro immediato. C'è grande curiosità intorno alle prossime decisioni strategiche della dirigenza, ma i primi colpi hanno portato di nuovo speranza intorno ai colori rossoneri.

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Il commento di Fabio Ravezzani: "Qualche buona notizia per il Milan. Era ora"

Il giornalistaha commentato le prime mosse del Milan sul mercato e non solo:

Queste le prime mosse del nuovo Diavolo di Gerry Cardinale che Ravezzani, nel suo commento su X, giudica molto positive: "Dopo tanti giorni amari, qualche buona notizia per il Milan. Era ora. C’è ancora tanta strada da fare, ma i primi segnali sembrano ok".

Questi segnali iniziali evidenziano una netta inversione di tendenza rispetto all'immobilismo criticato nei mesi passati, suggerendo la volontà della proprietà e di Gerry Cardinale di strutturare un progetto diverso e finalmente improntato alla vittoria.

La sfida del lungo termine per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim

I primi colpi di mercato sono comunque interessanti, ma il lavoro del Milan non si può fermare qui, nonostante ci sia di nuovo positività intorno al Milan. La vera sfida per il management rossonero risiederà nella continuità e nella sostenibilità di questo progetto anche sul lungo termine.

Il percorso di rifondazione è solo all'inizio: Ruben Amorim avrà bisogno dei giusti calciatori per il suo 3-4-2-1 e anche del tempo necessario per imprimere il suo gioco in Serie A e nel calcio italiano, sempre complesso a livello tattico.