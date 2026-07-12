Milan, sorprese, giovani e non solo: ecco i convocati di Amorim per il raduno

Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"

Sta per partire la nuova stagione del Milan: domani è il primo mattone che verrà posato per il 2026-27. I calciatori si troveranno a Milanello per l'inizio del raduno, il primo guidato dal nuovo allenatore Ruben Amorim. Ricordiamo che grazie al lavoro dell'inviato Stefano Bressi, Pianeta Milan seguirà la giornata con LIVE e contenuti a riguardo. Alle 18:00 ci sarà anche l'allenamento pomeridiano aperto al pubblico e ai tifosi presenti al centro sportivo del Diavolo.

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I convocati della prima squadra di Ruben Amorim

Portieri : presenti Terracciano, Torriani e Pittarella. Manca ovviamente Maignan, ancora impegnato con la Francia nei Mondiali 2026.

: presenti Terracciano, Torriani e Pittarella. Manca ovviamente Maignan, ancora impegnato con la Francia nei Mondiali 2026. Difensori : convocati Athekame, Bartesaghi, Gabbia, il nuovo arrivato Gila , Odogu, Pavlović, Terracciano e Tomori.

: convocati Athekame, Bartesaghi, Gabbia, il nuovo arrivato , Odogu, Pavlović, Terracciano e Tomori. Centrocampisti : chiamati Loftus-Cheek, Musah, Fofana e Ricci. Mancano Rabiot e Jashari: il primo è in semifinale mondiale con la Francia, il secondo rientrerà dopo le ferie, visto che la Svizzera ha perso nella notte italiana contro l'Argentina. Modric deve ancora decidere il suo futuro e al momento è svincolato.

: chiamati Loftus-Cheek, Musah, Fofana e Ricci. Mancano Rabiot e Jashari: il primo è in semifinale mondiale con la Francia, il secondo rientrerà dopo le ferie, visto che la Svizzera ha perso nella notte italiana contro l'Argentina. deve ancora decidere il suo futuro e al momento è svincolato. Attaccanti: presenti Chukwueze e Nkunku. Leao e Pulisic rientreranno anche loro dopo i Mondiali, così come Santiago Giménez e il nuovo acquisto Gonçalo Ramos.

I giovani aggregati e le assenze (per il mercato?)

La lista completa dei convocati del Milan