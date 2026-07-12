Milan, sorprese, giovani e non solo: ecco i convocati di Amorim per il raduno

Le convocazioni di Amorim per il raduno del Milan che scatta domani a Milanello: ecco tutti i giocatori chiamati dall'allenatore rossonero
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Sta per partire la nuova stagione del Milan: domani è il primo mattone che verrà posato per il 2026-27. I calciatori si troveranno a Milanello per l'inizio del raduno, il primo guidato dal nuovo allenatore Ruben Amorim. Ricordiamo che grazie al lavoro dell'inviato Stefano Bressi, Pianeta Milan seguirà la giornata con LIVE e contenuti a riguardo. Alle 18:00 ci sarà anche l'allenamento pomeridiano aperto al pubblico e ai tifosi presenti al centro sportivo del Diavolo.
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I convocati della prima squadra di Ruben AmorimEcco i calciatori convocati da Ruben Amorim e che parteciperanno agli allenamenti a partire da domani, lunedì 13 luglio 2026 presso il centro sportivo di Milanello. Partiamo dai giocatori della prima squadra:
- Portieri: presenti Terracciano, Torriani e Pittarella. Manca ovviamente Maignan, ancora impegnato con la Francia nei Mondiali 2026.
- Difensori: convocati Athekame, Bartesaghi, Gabbia, il nuovo arrivato Gila, Odogu, Pavlović, Terracciano e Tomori.
- Centrocampisti: chiamati Loftus-Cheek, Musah, Fofana e Ricci. Mancano Rabiot e Jashari: il primo è in semifinale mondiale con la Francia, il secondo rientrerà dopo le ferie, visto che la Svizzera ha perso nella notte italiana contro l'Argentina. Modric deve ancora decidere il suo futuro e al momento è svincolato.
- Attaccanti: presenti Chukwueze e Nkunku. Leao e Pulisic rientreranno anche loro dopo i Mondiali, così come Santiago Giménez e il nuovo acquisto Gonçalo Ramos.
I giovani aggregati e le assenze (per il mercato?)Spazio poi ai giovani chiamati da Amorim che sono molteplici: Bouyer, Camarda, Cissè, Comotto, Guernier, Karaca, Kostić, Yahya Idrissi e Ossola. Ci sono poi delle assenze importanti da sottolineare: mancano Bondo, Zeroli e Balentien. Possibile che ci siano dei movimenti di mercato intorno a questi profili. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori novità nei prossimi giorni. Manca anche Bennacer, che però sta risolvendo il contratto con i rossoneri.
La lista completa dei convocati del MilanEcco la lista dei convocati completa dal sito ufficiale del Milan: Athekame, Bartesaghi, Bouyer, Camarda, Chukwueze, Cissè A., Comotto, Fofana, Gabbia, Gila, Guernier, Karaca, Kostić, Loftus-Cheek, Musah, Nkunku, Odogu, Ossola, Pavlović, Pittarella, Ricci, Terracciano F., Terracciano P., Tomori, Torriani, Yahya Idrissi".
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