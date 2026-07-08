Milan, Ibrahimovic su Bennacer: "Ecco perché è stato ceduto" | VIDEO

In casa Milan si vivono giorni di calciomercato piuttosto roventi: in entrata, certo, con gli arrivi di Gonçalo Ramos e Mario Gila, ma anche in uscita. Uno dei primi giocatori a lasciare - stavolta in via definitiva - il club di Via Aldo Rossi sarà il centrocampista algerino Ismaël Bennacer.

Un tempo era una colonna del Milan di Stefano Pioli, con cui ha vinto da protagonista lo Scudetto nel 2022. Una serie di infortuni, però, ha frenato la sua ascesa e ridimensionato, inevitabilmente, la carriera di un giocatore che, per caratteristiche tecniche ed effettiva bravura, avrebbe meritato decisamente di più.

Il bilancio dei prestiti tra Marsiglia e Zagabria

Olympique Marsiglia (Francia) : cessione in prestito per 6 mesi, totalizzando 12 presenze e 2 assist. Il club non ha esercitato il riscatto fissato a 12 milioni di euro.

: cessione in prestito per 6 mesi, totalizzando 12 presenze e 2 assist. Il club non ha esercitato il riscatto fissato a 12 milioni di euro. Dinamo Zagabria (Croazia): successivo trasferimento a titolo temporaneo con 19 partite disputate, un gol e 2 assist a referto. Anche i croati non hanno sfruttato l'opzione di acquisto definitivo da 10 milioni di euro.

Bennacer non indossa la maglia del Milan dall'inverno 2025. Nelle ultime stagioni ha vissuto due esperienze all'estero a titolo temporaneo:

Pertanto, il giocatore ha fatto formalmente ritorno al Milan, ma soltanto per ripartire in modo immediato.

I dettagli economici della risoluzione e il risparmio per il Milan

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Risparmio complessivo : ben 7 milioni di euro di ingaggio lordo risparmiati.

: ben 7 milioni di euro di ingaggio lordo risparmiati. Nota fiscale: si ricorda che il calciatore non usufruiva più dei benefici del Decreto Crescita a seguito del rinnovo siglato il 12 gennaio 2023.

Il futuro in Qatar: visite già svolte con l'Al-Shamal

Nelle scorse settimane Bennacer ha cambiato agente, passando da Enzo Raiola a. Questa mossa ha avuto il merito di accelerare drasticamente le trattative per la risoluzione consensuale del suo contratto con il Milan.Il centrocampista è ancora legato al Diavolo fino alcon un ingaggio da 4,2 milioni di euro netti a stagione. Attraverso la risoluzione del contratto, la dirigenza rossonera otterrà un beneficio immediato a bilancio:Una volta terminato ufficialmente il suo rapporto con il club milanese, Bennacer sarà libero di legarsi alla sua nuova squadra: l'. Con la società qatariota il giocatoredirettamente nella capitale, Doha.

Sul piatto per Bennacer c'è un nuovo contratto biennale, con opzione sulla terza stagione. Si consuma così un addio al Milan accompagnato da non pochi rimpianti, per quello che avrebbe potuto essere e che invece è stato soltanto in parte.