Ufficializzato Gonçalo Ramos, preso Mario Gila e investiti già oltre 100 milioni di euro per i primi due acquisti della nuova era di Rúben Amorim, il Milan ha in programma di mettere a segno altri colpi di calciomercato, in altri settori del campo, in questa finestra trasferimenti. A cominciare dalla trequarti.

Lo farà, ovviamente, contestualmente alle cessioni. Sul piede di partenza c'è Rafael Leão e i rossoneri - secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - hanno già individuato gli eventuali sostituti del loro numero 10, scandagliando il mercato italiano e internazionale alla ricerca dei prospetti migliori.

Il prescelto per il dopo Leão: Kōnstantinos Karetsas

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I numeri della stagione di Karetsas

Presenze totali : 49 partite disputate tra massimo campionato belga, coppe nazionali ed Europa League.

: 49 partite disputate tra massimo campionato belga, coppe nazionali ed Europa League. Contributo realizzativo : 3 gol all'attivo.

: 3 gol all'attivo. Rifinitore d'élite: ben 18 assist serviti per i compagni.

Le alternative di lusso: Uzun e Alajbegović

Can Uzun (classe 2005) : talento turco nato in Germania, attualmente in forza all'Eintracht Francoforte e già nel giro della nazionale maggiore.

: talento turco nato in Germania, attualmente in forza all'Eintracht Francoforte e già nel giro della nazionale maggiore. Kerim Alajbegović (classe 2007): gioiello bosniaco, anch'egli nato in Germania, di proprietà del Bayer Leverkusen dopo un'annata vissuta al top in Austria nelle fila del RB Salisburgo.

In pole position c'è, classe 2007, trequartista mancino che ama partire dalla fascia destra. Il giovane nato in Belgio, ma di nazionalità greca, piace moltissimo al club di Via Aldo Rossi e, a tal proposito, è già partito il dialogo serrato con i suoi agenti. Non ancora, invece, quello con il suo club di appartenenza, il KRC Genk.Il club belga valuta il suo gioiello intorno ai: questa è la valutazione comunicata, nello scorso mese di maggio, al Borussia Dortmund, uno dei tanti top club europei che hanno approcciato il Genk per Karetsas. Una cifra forse un po' troppo alta per un giocatore che compirà 19 anni il prossimo 19 novembre. Secondo la 'rosea', però, l'opinione in casa Milan è netta: se non lo si prende ora, anche pagandolo più della sua reale valutazione di mercato, poi diventerà del tutto irraggiungibile.Il talento del Genk ha impressionato nell'ultima stagione per continuità e centralità nel gioco, mettendo a referto statistiche da veterano:Oltre a Karetsas, per la trequarti il Milan sta valutando con attenzione altri due profili molto graditi a mister Amorim, entrambi reduci da stagioni importanti nei rispettivi club: