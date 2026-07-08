Giunto a Milano nel pomeriggio di lunedì, Rúben Amorim - nuovo allenatore del Milan - ha visitato subito la sede sociale di 'Casa Milan', in Via Aldo Rossi 8 e, successivamente, fatto un tour dello stadio di 'San Siro'; ieri pomeriggio, invece, si è recato in visita al centro sportivo dei rossoneri, Milanello. Ad attenderlo ed accoglierlo lì, a sorpresa, il proprietario Gerry Cardinale.

Dell'evento hanno parlato tutti i principali quotidiani sportivi oggi in edicola. Il managing partner del fondo RedBird, proprietario del Milan dal 2022, ha 'scortato' Amorim durante la sua visita in quello che - contratto alla mano - sarà il suo luogo di lavoro per i prossimi tre anni (con opzione sulla quarta stagione). La presenza di Cardinale all'arrivo di Amorim è un segnale importante di quanto la proprietà intenda stare vicino all'uomo scelto per rilanciare il Diavolo dopo la mancata qualificazione in Champions League nell'ultima stagione.

Il nuovo assetto dell'area sportiva e l'incontro a Milanello

Lo staff di Amorim e le conferme del Milan

Carlos Fernandes : allenatore in seconda

: allenatore in seconda Emanuel Ferro e Adélio Candido : collaboratori tecnici

e : collaboratori tecnici Jorge Vital : allenatore dei portieri

: allenatore dei portieri Paulo Barreira: preparatore atletico

Cardinale, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', ha illustrato a tutti coloro che lavorano a Milanello il nuovo assetto dell'area sportiva, ribadendo come sia lui - insieme al tecnico Amorim - a guidarla. Nel pomeriggio di ieri, al centro sportivo, c'erano anche l'amministratore delegato, il 'Director of Player Trading', il 'Director of Football Intelligence',e il team manager del club rossonero,Amorim si è recato a Milanello con il suo staff di fiducia. Di seguito la composizione del team tecnico che guiderà i rossoneri:

Insieme a loro lavoreranno lo staff medico guidato dal dottor Stefano Mazzoni, i match analyst e i componenti di Milan Lab. Loro sono rimasti al loro posto, anche dopo l'azzeramento della dirigenza e dell'area tecnica dello scorso mese di maggio, perché da anni sono uomini di fiducia del club.

I dettagli della visita: la camera numero 5 e il mercato

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La nuova vita a Milano e il programma del raduno

L'ex tecnico di Sporting Lisbona e Manchester United - che sarà presentato in conferenza stampa oggi pomeriggio, alle ore 15:00, a 'Casa Milan' - ha già preso possesso della camera numero 5 di Milanello, quella riservata agli allenatori, ma anche del suo ufficio. Ieri ha avuto modo di visitare campi, spogliatoi, palestra, sala da pranzo, la palazzina del Milan Futuro e poi si è intrattenuto nella Sala del Camino, dove si è mostrato particolarmente incuriosito e colpito dalle foto più belle della storia rossonera.Dopo avergli pubblicamente stretto la mano davanti a fotografi e giornalisti presenti all'esterno di Milanello, Cardinale ha avuto un confronto con Amorim sule sulle prossime mosse da fare. Ma anche la mattinata di Amorim era stata piena: aveva visitato, con la moglie, alcune case che gli sono state mostrate dagli uomini della Player Care, la struttura del Milan che si occupa dell'accoglienza dei nuovi arrivati e che li aiuta nella scelta dell'abitazione, della scuola per i figli e delle lezioni di italiano.Amorim, orientato a vivere in città più che nei pressi di Milanello, ha già imparato qualche parola di italiano, ma presto inizierà le lezioni: vuole integrarsi al meglio nella nuova realtà e il più velocemente possibile. Domani tornerà in Portogallo per sbrigare le ultime formalità burocratiche, poi tornerà definitivamente a Milano per le visite mediche dei giocatori (domenica) e per il raduno (lunedì), quando è previsto anche il primo allenamento del nuovo