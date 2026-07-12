Milan, spunta Mazraoui. Cardinale deciso su Rabiot. Tentazione Éderson

Continua la ricerca da parte della dirigenza del Milan dei giocatori per rinforzare la rosa rossonera: Cardinale fa muro per Rabiot. Per la fascia spunta il pupillo di Amorim, mentre c'è una clamorosa indiscrezione Éderson. Possibile derby per Guéla Doué. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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Muro per Rabiot

Derby possibile per Guéla Doué

Occhio al profilo di Mazraoui

Suggestione Éderson

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale vuole tenere Adrien Rabiot e non cederlo al Napoli di Allegri. Il futuro del centrocampista francese sarà definito alla fine del Mondiale, ma Cardinale non vuole farsi mettere spalle al muro. Il giocatore non sembra orientato a cercare una rottura con il club, in più Amorim stravede per il mediano francese. Con la Francia, Rabiot sta giocando come mediano davanti alla difesa in un centrocampo a due, come uno dei supporti a un calcio e una squadra molto offensivi. Un ruolo che potrebbe ricoprire anche nella prossima stagione nei ranghi rossoneri guidati da Ruben Amorim che predilige un 3-4-2-1. Il francese è un fulcro anche del nuovo progetto del Diavolo, visto che è difficile trovare un giocatore con le stesse caratteristiche sul mercato.Visti i problemi per Khalaili (non ha ottenuto l’idoneità sportiva nei test sostenuti venerdì al Coni), l'Inter potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un esterno destro. Secondo Tuttosport, un'alternativa è rappresentata da Guéla Doué. Costo 35-40 milioni di euro, con l'interesse forte anche da parte del Milan: i rossoneri hanno già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, anche se sarà complesso trattare con una gioielleria cara como quella dello Strasburgo. Attenzione anche a Rafik Belghali che costa 15 milioni e potrebbe piacere a entrambi i club di Milano. Guéla Doué è un profilo davvero molto interessante per il Milan: ancora giovane e in rampa di lancio, ma che ha già dimostrato di essere pronto per una squadra importante come il Diavolo. Con Saelemaekers che sembra destinato a giocare a sinistra, il Milan resterebbe con il solo Athekame a destra.Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su YouTube di un possibile profilo per il calciomercato del Milan: "Il nome di Noussair Mazraoui è tra quelli discussi e graditi da Rúben Amorim, già suo pallino al Manchester United. Il nazionale marocchino è un nome apprezzato dal Milan ma ad oggi non sono partite offerte o trattative per lui". Noussair Mazraoui è un terzino destro classe 1997 che può essere schierato tranquillamente anche a sinistra. Mazraoui non si limita solo a correre lungo la fascia, ma sa anche accentrarsi diventando di fatto un regista aggiunto in fase di possesso. È terzino molto abile nello stretto e possiede un ottimo dribbling. Sa portare avanti il pallone in progressione. In stagione in Premier League ha giocato 20 partite di cui 11 da titolare, stando in campo 1022 minuti e giocando prevalentemente a destra e potrebbe essere un'occasione di mercato a un costo non eccessivo.Il giornalista Nicolò Schira ha lanciato la bomba sul suo profilo X: "Il Milan ha chiesto informazioni sul centrocampista dell’Atalanta Éderson e ha esplorato le possibili condizioni con il suo agente". Il mediano brasiliano era a un passo dal Manchester United che però ha rinunciato al colpo dopo una seconda fase di visite mediche. Da capire quindi come sta dal punto di vista fisico. Poi c'è il fatto economico: l'Atalanta è una bottega carissima. La Dea è la tipica squadra che non fa sconti a nessuno, lo sa bene l'Inter con i precedenti Lookman e Palestra. Ci vorranno circa 50 milioni di euro per il mediano classe 1999, questo nonostante sia in scadenza a giugno 2027. Per questo al momento la riportiamo come sola indiscrezione di mercato.