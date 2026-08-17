Il Milan chiude per Diego Moreira, classe 2004 dello Strasburgo: le cifre record dell'operazione, il ruolo di Jorge Mendes e le visite mediche già prenotate
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
Il Milan ha chiuso per l'acquisto di Diego Moreira, esterno belga classe 2004 in arrivo dallo Strasburgo. I rossoneri hanno superato la concorrenza di Roma, Lipsia e altri club europei grazie ad un'offerta monstre. Stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, Gerry Cardinale avrebbe messo sul piatto 50 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita per convincere la società francese. Se queste cifre dovessero essere confermate, Moreira diventerebbe il secondo giocatore più costoso nella storia del club, superando Rafael Leao (49 milioni inclusi i 19 per pagare la multa dello Sporting) e restando alle spalle soltanto di Goncalo Ramos (74 milioni più bonus). Ma c'è una cosa che tutti e tre hanno in comune.
Il ruolo di Jorge MendesMoreira, che secondo Nicolò Schira firmerà un contratto valido fino al 2032 a 3 milioni di euro netti a stagione, è un altro cavallo della scuderia di Jorge Mendes. Il super agente portoghese, proprietario dell'agenzia 'GESTIFUTE', cura anche gli interessi di Goncalo Ramos e, al tempo, di Leao. Un altro rossonero assistito da Mendes è Pervis Estupinan: l'ecuadoriano è l'indiziato numero uno a salutare per fare spazio al nuovo acquisto.
Le visite mediche già prenotateSecondo quanto riportato da 'Sky Sport', le visite mediche di Moreira dovrebbero svolgersi già nella giornata di domani, martedì 18 agosto. Un'altra trattativa lampo per il Milan, che a pochi giorni dall'arrivo in Italia di Cardinale chiude il terzo grande colpo di mercato. Se le tempistiche dovessero essere confermata, Amorim potrà contare sull'esterno belga già a partire dalla 1ª giornata di campionato contro il Torino di Ignazio Abate, in programma domenica 23 agosto alle 20:45.
Milan, storia e numeri di Diego MoreiraClasse 2004, Moreira cresce calcisticamente nello Standard Liegi e nel Benfica. Proprio in Portogallo, il ragazzo si era messo in mostra come uno dei migliori prospetti della Youth League, la massima competizione giovanile organizzata dalla UEFA. Mancino naturale, può giocare a tutta fascia o come esterno in un tridente. Resta da capire se Amorim vorrà impiegarlo sulla corsia o come uno dei due trequartisti. Nella stagione appena terminata con la maglia dello Strasburgo, Moreira ha realizzato 5 gol e 9 assist in 32 presenze: numeri che gli sono valsi la chiamata della nazionale belga per il Mondiale.
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