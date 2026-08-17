Il Milan ha chiuso per l'acquisto di Diego Moreira, esterno belga classe 2004 in arrivo dallo Strasburgo. I rossoneri hanno superato la concorrenza di Roma, Lipsia e altri club europei grazie ad un'offerta monstre. Stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, Gerry Cardinale avrebbe messo sul piatto 50 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita per convincere la società francese. Se queste cifre dovessero essere confermate, Moreira diventerebbe il secondo giocatore più costoso nella storia del club, superando Rafael Leao (49 milioni inclusi i 19 per pagare la multa dello Sporting) e restando alle spalle soltanto di Goncalo Ramos (74 milioni più bonus). Ma c'è una cosa che tutti e tre hanno in comune.

Il ruolo di Jorge Mendes

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Milan, storia e numeri di Diego Moreira