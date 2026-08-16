Esordire su una panchina di Serie A è un'emozione forte, farlo contro il proprio passato ancora di più. Prima da giocatore e poi da allenatore delle giovanili, Ignazio Abate ha legato il suo nome a quello del Milan. Tra una settimana, il destino lo metterà di fronte alla maglia che ha difeso per tutta la carriera. Oggi allenatore del Torino, Abate è tornato a parlare del match contro i rossoneri.

Torino-Milan, i dettagli del match

Verso Torino-Milan, le parole di Abate

“Il Milan fa parte del mio passato, è stato la mia vita per tantissimo tempo. È il club che mi ha cresciuto, mi ha fatto diventare uomo e mi ha regalato la possibilità di giocare ad altissimi livelli. Adesso però darò tutto me stesso per il Torino e spero di regalare grandi soddisfazioni ai miei nuovi tifosi”.

La storia di Abate al Milan

Manca meno di una settimana all'inizio del campionato. Alle ore 20:45 di domenicale porte dello 'Stadio Olimpico Grande Torino' si apriranno sumatch valido per la 1ª giornata di Serie A 2026/2027. Una sfida dal sapore speciale per, che esordirà su una panchina del massimo campionato italiano contro il club con il quale ha giocato per oltre dieci anni.Intervistato ai microfoni di 'SportMediaset' al termine della vittoria per 1-0 in amichevole contro la Carrarese,ha parlato della sfida contro ilLa storia d'amore tra Ignazioe ilparte da molto lontano. Cresciuto nel vivaio rossonero, l'ex terzino debutta in prima squadra nel 2003 in Coppa Italia. Prima di stabilirsi a Milano, Abate gioca in prestito a Napoli, Piacenza, Modena, Empoli e Torino. Al Milan colleziona, vincendo uno Scudetto e due Supercoppe.