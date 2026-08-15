Il nuovo Torino di Ignazio Abate, ex calciatore del Milan, non concede soste e lavora a ritmi serratissimi per farsi trovare al massimo della condizione. L'obiettivo è ben definito: arrivare al top prima dell'esordio stagionale in Coppa Italia contro la Carrarese e successivamente per l'esordio in Serie A contro il Milan.

Verso Milan-Torino: le ultime dalla Mole

Nella giornata di ieri, lo staff tecnico della squadra ha avuto una doppia seduta di allenamento con carichi molto elevati: lavoro inteso sul campo che fortunatamente non sta lasciando di strascichi negativi ma ha dato al gruppo più salute.

Sul fronte sanitario sono arrivate delle notizie molto incoraggianti per l'ex calciatore rossonero Ignazio abate infatti all'organico quasi al completo:

Ilkhan ha superato i suoi problemi fisici e continua ad allenarsi le coralmente in gruppo.

ha superato i suoi problemi fisici e continua ad allenarsi le coralmente in gruppo. Pedersen, l'ultimo a rientrare alla base dopo gli impegni con la nazionale ai Mondiali, sta rapidamente ritrovando la condizione ottimale.

l'ultimo a rientrare alla base dopo gli impegni con la nazionale ai Mondiali, sta rapidamente ritrovando la condizione ottimale. Fitz-Jim l'ultimo arrivato per il centrocampo sto aumentando i carichi atletici per integrarsi al meglio.

Abate, in tutto questo, ha già individuato il suo punto di riferimento per le prime uscite ufficiali: stiamo parlando di Giovanni Simeone. Il centravanti argentino ha scelto di rimanere sotto la mole, rispedendo al mittente alcune offerte di mercato allettanti.

Una dimostrazione di attaccamento alla maglia che lo pone al centro del nuovo progetto. Il Cholito perciò si candida ad essere il punto fermo della squadra, sia nel match di Coppa Italia sia contro il Milan in campionato. M non è tutto: Abate sta pensando di affidargli la fascia di capitano fin dalle prime partite.