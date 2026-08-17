Lipsia in pole per Chritopher Nkunku: le ultime dall'esperto di mercato Matteo Moretto sul futuro dell'attaccante francese
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Inizia a stringersi il cerchio delle pretendenti di Christopher Nkunku. L'attaccante francese ha indicato il Lipsia come preferenza per il suo futuro, ma manca ancora l'intesa con il Milan. A fornire maggiori dettagli sulla situazione ci ha pensato l'esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.
Nkunku saluta il MilanIl futuro di Nkunku non sarà al Milan. Al termine di un'attenta valutazione, Ruben Amorim ha deciso di escludere l'attaccante francese dal progetto. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico avrebbe ritenuto che l'ex Chelsea non ci stesse mettendo la testa e l'impegno giusti. A comunicare la propria decisione è stato direttamente Amorim, che ha avuto un colloquio con il giocatore la mattina di mercoledì 13 agosto.
Milan, Lispisa su Nkunku: le ultime da MorettoMoretto ha svelato un retroscena sulla volontà del Lipsia, spiegando poi la scelta di Nkunku e indicandone i motivi.
“Il Lipsia rivoleva Nkunku ancora prima che tornasse al Milan. In questo momento la sua priorità è rientrare in Germania per giocare con continuità. Ci sono diversi interessamenti e nelle prossime ore vedremo novità”.
Le altre squadre interessate a NkunkuIl Lipsia non è l'unica squadra in corsa: stando a quanto riportato dal 'The Article', il Newcastle avrebbe avviato i primi sondaggi per provare ad ingaggiare Nkunku. Non è ancora partita una trattativa tra i due club, ma secondo il quotidiano inglese i 'Magpies' avrebbero già raggiunto un accordo verbale con il giocatore. Anche un altro club di Premier League sta monitorando attentamente gli sviluppi legati al futuro del francese: l'Aston Villa. Secondo Nicolò Schira, l'attaccante del Milan avrebbe richieste anche in Saudi Pro League.
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