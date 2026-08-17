Fikayo Tomori non sarà un giocatore del Milan nella stagione 2026/2027. Nel recente summit con Gerry Cardinale, il tecnico Ruben Amorim ha messo alla porta il centrale inglese, relegandolo ad allenarsi a parte e comunicandogli di trovarsi una nuova squadra. Tra i club interessati c'è anche la Juventus, come scrive l'esperto di mercato Giancluca Di Marzio.

Calciomercato Milan, Juventus su Tomori: le ultime da Gianluca Di Marzio

Juventus, il nodo esuberi in difesa

Gleison Bremer

Federico Gatti

Daniele Rugani

Pierre Kalulu

Lloyd Kelly

Stando a quanto riferito dasul proprio account X, lastarebbe monitorando con grande attenzione la situazione legata alle uscite inSecondo l'esperto di mercato, la dirigenza bianconera starebbe pensando a, centrale inglese classe 1997 attualmente fuori rosa. Una destinazione che verrebbe presa in considerazione sia dal giocatore sia dal club rossonero, ma prima ci sono alcuni problemi da risolvere.Laha da poco chiuso perprelevato dal Bologna perIl colombiano diventa così ildella rosa a disposizione di Luciano Spalletti: una situazione di sovraffollamento che complicherebbe l'ingresso di un eventuale nuovo acquisto. Questi gli altri cinque difensori bianconeri:

Gli indiziati principali a lasciare la Juventus per fare spazio a Tomori sono Rugani e Gatti. Sul primo si registra l'interesse del Monza, mentre il secondo è da tempo nel mirino del Napoli di Massimiliano Allegri. Soltanto in caso di uscita di almeno uno dei due l'affare con il Milan potrebbe andare in porto.

La valutazione del Milan per Tomori

Il contratto dicon ilandrà in scadenza tra meno di dodici mesi: 30 giugno del 2027. Per evitare di perderlo a zero, il club rossonero si potrebbe accontentare di un'offerta compresascrive Luca Bianchin sulla 'Gazzetta dello Sport'. Cifra in linea con il valore del giocatore, che sul portale 'Transfermarkt.it' ha una valutazione di 17 milioni. Secondo 'La Rosea', sulle tracce dell'inglese ci sarebbero anche alcuni club di