Sulle tracce di Rafael Leao c'è anche il Leeds. Il Milan attende offerte, ma l'ostacolo principale per gli inglesi resta l'ingaggio
Leão può davvero restare al Milan? Intanto il Galatasaray si è rifatto sotto
Il futuro di Rafael Leão continua a tenere banco in casa Milan nell'ultima fase della sessione estiva. Tra le società europee contattate dagli intermediari per valutare il trasferimento dell'attaccante portoghese c'è anche il Leeds United. Nonostante i primi contatti diretti non abbiano portato ad alcun accordo secondo ‘Football Insider’ la pista sarebbe ancora aperta. Il club rossonero punta a monetizzare almeno 45 milioni di euro dalla partenza del classe 1999.
Leao al Leeds? Spunta il nodo ingaggioI dirigenti del Leeds e il tecnico Daniel Farke avrebbero inizialmente frenato di fronte alle ingenti commissioni chieste dagli agenti e allo stipendio da oltre 10 milioni richiesto dal calciatore, cifre ritenute fuori dai parametri della società. Come rivelato da ‘Football Insider’, però, la porta non sarebbe chiusa definitivamente. Qualora si trovasse una formula economica sostenibile sia per il cartellino che per l'ingaggio, la dirigenza inglese potrebbe riaprire i dialoghi.
I dettagli della proposta e le opzioni sul tavoloGli intermediari di Leão lo hanno proposto a diversi club in giro per l’Europa. Come dichiarato alcuni mesi fa, il giocatore preferirebbe trasferirsi in Premier League. Per adesso, però, le uniche offerte ufficiali sono arrivate dalla Turchia. Il Galatasaray ha mostrato un deciso interesse per il portoghese, mettendo sul tavolo 35 milioni di euro per convincere il Milan. Restano vigili anche altri club inglesi, con il Manchester United che aveva già avviato primi contatti in primavera per monitorare la situazione del classe 1999.
Gli scenari possibiliIl recente acquisto di Diego Moreira, come spiegato da Matteo Moretto, potrebbe favorire l'uscita di Leao. Il Milan attende proposte concrete per definire la cessione, mentre il Leeds si prende del tempo per decidere cosa fare. Le prossime settimane chiariranno se gli inglesi decideranno di affondare il colpo o se preferiranno virare su piste alternative.
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