Il Milan ha definito l'acquisto di Diego Moreira dallo Strasburgo. Come anticipato da FootballKush su X e successivamente confermato da fonti affidabili come Gianlua Di Marzio e Fabrizio Romano, l'esterno belga classe 2004 vestirà la maglia rossonera a partire dai prossimi giorni. Secondo Nicolò Schira, il ragazzo firmerà un contratto valido fino al 30 giugno 2032 a 3 milioni di euro netti a stagione.

Milan, chi è Diego Moreira

Calciomercato Milan, le parole di Romano su Diego Moreira

“Il Milan ha chiuso l'operazione con lo Strasburgo grazie alla regia di Jorge Mendes, che cura anche gli interessi di Diego Moreira. Parliamo di un colpo da almeno 50 milioni di euro garantiti, a cui si aggiungono i bonus e una percentuale sulla futura rivendita. In questo modo i rossoneri hanno superato una folta concorrenza. Moreira è un giocatore fortissimo, dal potenziale enorme: se dovessi definirlo con una sola parola direi elettrizzante. Ha tutti i mezzi per fare benissimo, anche se la maglia del Milan e l'impatto con San Siro hanno un peso diverso rispetto allo Strasburgo”.

Le visite mediche già prenotate

Classe 2004,cresce calcisticamente nelloe nel. Proprio in Portogallo, il ragazzo si era messo in mostra come uno dei migliori prospetti della Youth League, la massima competizione giovanile organizzata dalla UEFA. Mancino naturale, può giocareo come eResta da capire sevorrà impiegarlo sulla corsia o come uno dei due trequartisti. Nella stagione appena terminata con la maglia dello Strasburgo, Moreira ha realizzato 5numeri che gli sono valsi la chiamata della nazionale belga per il Mondiale.A fornire maggiori dettagli sulle caratteristiche die sulle cifre dell'operazione ci ha pensato, intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube.Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', le visite mediche didovrebbero svolgersi già nella giornata di domani, martedì 18 agosto. Un'altra trattativa lampo per il, che a pochi giorni dall'arrivo in Italia di Cardinale chiude il terzo grande colpo di mercato. Se le tempistiche dovessero essere confermata,potrà contare sull'esterno belga già a partire dalla 1ª giornata di campionato contro ildi, in programma domenica 23 agosto alle 20:45.