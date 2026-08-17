Fabrizio Romano approva la scelta del Milan di puntare su Diego Moreira: i dettagli dell'esperto di mercato sul nuovo acquisto dei rossoneri
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Il Milan ha definito l'acquisto di Diego Moreira dallo Strasburgo. Come anticipato da FootballKush su X e successivamente confermato da fonti affidabili come Gianlua Di Marzio e Fabrizio Romano, l'esterno belga classe 2004 vestirà la maglia rossonera a partire dai prossimi giorni. Secondo Nicolò Schira, il ragazzo firmerà un contratto valido fino al 30 giugno 2032 a 3 milioni di euro netti a stagione.
Milan, chi è Diego MoreiraClasse 2004, Moreira cresce calcisticamente nello Standard Liegi e nel Benfica. Proprio in Portogallo, il ragazzo si era messo in mostra come uno dei migliori prospetti della Youth League, la massima competizione giovanile organizzata dalla UEFA. Mancino naturale, può giocare a tutta fascia o come esterno in un tridente. Resta da capire se Amorim vorrà impiegarlo sulla corsia o come uno dei due trequartisti. Nella stagione appena terminata con la maglia dello Strasburgo, Moreira ha realizzato 5 gol e 9 assist in 32 presenze: numeri che gli sono valsi la chiamata della nazionale belga per il Mondiale.
Calciomercato Milan, le parole di Romano su Diego MoreiraA fornire maggiori dettagli sulle caratteristiche di Moreira e sulle cifre dell'operazione ci ha pensato Fabrizio Romano, intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube.
“Il Milan ha chiuso l'operazione con lo Strasburgo grazie alla regia di Jorge Mendes, che cura anche gli interessi di Diego Moreira. Parliamo di un colpo da almeno 50 milioni di euro garantiti, a cui si aggiungono i bonus e una percentuale sulla futura rivendita. In questo modo i rossoneri hanno superato una folta concorrenza. Moreira è un giocatore fortissimo, dal potenziale enorme: se dovessi definirlo con una sola parola direi elettrizzante. Ha tutti i mezzi per fare benissimo, anche se la maglia del Milan e l'impatto con San Siro hanno un peso diverso rispetto allo Strasburgo”.
Le visite mediche già prenotateSecondo quanto riportato da 'Sky Sport', le visite mediche di Moreira dovrebbero svolgersi già nella giornata di domani, martedì 18 agosto. Un'altra trattativa lampo per il Milan, che a pochi giorni dall'arrivo in Italia di Cardinale chiude il terzo grande colpo di mercato. Se le tempistiche dovessero essere confermata, Amorim potrà contare sull'esterno belga già a partire dalla 1ª giornata di campionato contro il Torino di Ignazio Abate, in programma domenica 23 agosto alle 20:45.
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