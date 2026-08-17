Il futuro di Rafael Leão al Milan è ormai giunto a un bivio definitivo dopo sette stagioni intense, impreziosite dallo Scudetto del 2022, dalla Supercoppa Italiana del 2025 e da un bottino personale di 80 gol e 65 assist in 291 presenze ufficiali. Il proprietario rossonero, Gerry Cardinale, è atteso a Milanello nei prossimi giorni per un faccia a faccia decisivo con l'attaccante classe 1999, volto a sancire una separazione strategica in questa infuocata sessione di calciomercato. Dietro lo stallo con il Galatasaray, tuttavia, si nasconde una precisa strategia al ribasso svelata dal noto giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu su YouTube, orchestrata con la complicità dell'intermediario internazionale George Gardi.

Calciomercato Milan, il retroscena dalla Turchia: il Galatasaray non rilancia per Leão

Le manovre attorno al numero 10 portoghese si sono concentrate prevalentemente sullaturca, complice l'assenza di offerte concrete provenienti dalla Premier League, meta inizialmente preferita dal nativo di Almada. Sebbene ilabbia effettuato dei sondaggi, è il Galatasaray ad aver mosso i passi più concreti, presentando una prima proposta ufficiale al Milan pari a 35 milioni di euro complessivi, suddivisi in 30 milioni di parte fissa e 5 milioni di bonus.

A fronte dell'iniziale richiesta rossonera di 50-60 milioni di euro per il cartellino, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha progressivamente ammorbidito la propria posizione, accettando di privarsi del calciatore per una cifra base di 40-45 milioni di euro. Nonostante questo sensibile sconto, le trattative non decollano: Leão non ha ancora trovato l'accordo sull'ingaggio, ritenendo insufficiente la faraonica proposta dei 'Cimbom' pari a 12 milioni di euro netti a stagione per quattro anni.

Il piano di George Gardi: ecco come i turchi vogliono costringere il Milan a cedere

A fare chiarezza sui motivi del mancato rilancio del club di Istanbul è intervenuto direttamente Yağız Sabuncuoğlu. Secondo l'esperto di mercato turco, il Galatasaray non ha alcuna intenzione di assecondare le nuove pretese economiche del Milan, nonostante lo sconto a 45 milioni di euro operato dai vertici rossoneri.

I dirigenti turchi sono perfettamente consapevoli del fatto che il Milan si trovi quasi nella necessità assoluta di cedere il portoghese, sia per ragioni di bilancio sia per l'incompatibilità tattica con il modulo di Rúben Amorim. Per questa ragione, il Galatasaray ha deciso di congelare ogni tipo di controproposta, aspettando che il tempo giochi a proprio favore per far crollare ulteriormente il prezzo del cartellino.

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