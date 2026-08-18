La probabile formazione del Milan di Ruben Amorim per la stagione 2026/2027: i ruoli ancora da coprire e il punto su titolari e riserve
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
Manca sempre meno all'inizio della nuova annata sportiva, ma il Milan deve ancora completare il proprio organico. Dopo gli acquisti nell'ordine di Goncalo Ramos, Mario Gila e Diego Moreira, manca ancora qualche innesto per ultimare la rosa a disposizione di Ruben Amorim. Rispetto a qualche settimana fa, però, inizia a delinearsi l'undici iniziali dei rossoneri e le gerarchie di titolari/riserve. Vediamo come potrebbe schierarsi il Diavolo nella stagione 2026-2027.
La portaPochi dubbi tra i pali, dove Mike Maignan continuerà ad essere il titolare indiscutibile del Milan. La vera novità riguarda il secondo portiere: il precampionato di Lorenzo Torriani lo ha portato a scalare le gerarchie di Amorim, portandolo ad essere la riserva del francese. La terza scelta sarà Pietro Terracciano, mai in campo nel corso della tournée estiva a causa di una contrattura all'anca.
Milan, il punto sulla difesaIn difesa la situazione è ancora in divenire. Questi i cinque giocatori certi di giocare per il Milan nella stagione 2026-2027:
- Mario Gila
- Matteo Gabbia
- Strahinja Pavlovic
- Koni De Winter
- Sankhoun Diawara
Con i bagagli in mano, invece, gli altri due centrali rossoneri:
- Fikayo Tomori (piace alla Juventus e in Premier League)
- David Odogu (ceduto in prestito al Tolosa)
- Filippo Terracciano (piace a Udinese, Sassuolo e Monza)
La dirigenza vuole regalare ad Amorim un titolare per il reparto arretrato, mentre il posto di Odogu è già stato preso dal giovane Diawara.
Il centrocampoLa mediana del Milan ha un evidente problema di sovraffollamento, ma diversi giocatori sono pronti a salutare San Siro. Ecco chi è sicuro della permanenza:
- Luka Modric
- Christian Comotto
- Ardon Jashari
- Adrien Rabiot
- Yunus Musah
Tre, invece, i centrocampisti in partenza:
- Warren Bondo (piace in Ligue 1)
- Youssouf Fofana (estimatori in Premier League)
- Samuele Ricci (piace a Como e Atalanta)
Se le cessioni dovessero andare in porto, Gerry Cardinale ha in programma almeno un rinforzo per completare il centrocampo di Amorim.
Gli esterniL'acquisto di Diego Moreira dallo Strasburgo non basta a completare il ventaglio di esterni del Milan. Se la corsia sinistra potrebbe contare sul belga e su Bartesaghi, a destra resta il solo Chukwueze, con Saelemaekers destinato a giocare sulla trequarti. Queste le uscite del Milan sulle fasce:
- Zachary Athekame (ceduto in prestito al Lione)
- Pervis Estupinan (Si cercano club interessati)
Per completare il 'gioco delle coppie', il Milan avrebbe bisogno di un altro innesto sulla fascia destra. La dirigenza è già al lavoro per accontentare Amorim.
La trequartiLo scenario più instabile è quello sulla trequarti, con due giocatori in uscita e poche scelte a disposizione di Amorim. Ecco i due partenti:
- Christopher Nkunku (contatti avanzati con il Lipsia)
- Rafael Leao (piace al Galatasaray, ma il suo futuro resta un rebus)
Se entrambe le cessioni dovessero andare in porto, Amorim rimarrebbe con quattro opzioni sulla trequarti, due dei quali 'adattati':
- Christian Pulisic
- Ruben Loftus-Cheek
- Alexis Saelemaekers
- Alphadjo Cissè
Vero che Moreira può giocare anche come trequartista, ma per il 3-4-2-1- di Amorim la rosa rischia comunque di essere corta. Il Milan acquisterà senz'altro un nuovo giocatore, ma se la dirigenza dovesse riuscire a piazzare sia Leao sia Nkunku i colpi potrebbero essere addirittura due.
L'attaccoAnche in attacco c'è ancora del lavoro da fare, con Gonçalo Ramos che ha bisogno di un'alternativa che offra maggiori garanzie nell'immediato rispetto a Francesco Camarda e Andrej Kostic. Tra i centravanti c'è soltanto un partente, ma la sua uscita è fondamentale per sbloccare un eventuale nuovo acquisto:
- Santiago Gimenez (vicinissimo al Porto)
Vediamo, dunque, quale potrebbe essere la formazione del Milan per la stagione 2026/2027 con titolari e riserve.
Milan, la probabile formazione 2026/2027MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, NUOVO ACQUISTO, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic, NUOVO ACQUISTO; Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim. A disposizione: Torriani, Terracciano; Gabbia, De Winter, Diawara; NUOVO ACQUISTO, Bartesaghi; Jashari, Comotto, Musah, NUOVO ACQUISTO; Loftus-Cheek, Cissè, Saelemaekers; Camarda, Kostic, NUOVO ACQUISTO.
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