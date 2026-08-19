La mattinata in casa Milan è stata scandita da un susseguirsi frenetico di novità sul fronte delle trattative, delineando una vera e propria rivoluzione guidata dall'asse societario e dalle precise richieste del tecnico Rúben Amorim. Il quartier generale di Via Aldo Rossi è diventato il centro nevralgico del calciomercato internazionale, tra firme imminenti, vertici diplomatici e nodi strategici da sciogliere sia in entrata che in uscita per garantire la sostenibilità del bilancio e la competitività della rosa. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, mercoledì 19 agosto 2026, selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Il giorno di Diego Moreira: a Casa Milan sbarca Jorge Mendes per un summit di mercato

Il rebus Rafael Leão: la ricca proposta dell'Al-Hilal e lo stallo europeo

Sfoltimento rosa: le riflessioni di Nkunku e gli accordi per Giménez e Kostić

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Assalto alla difesa: Rúben Amorim vuole solo Gonçalo Inácio

La notizia di copertina della giornata riguarda il completamento burocratico dell'affare. Dopo aver superato i test clinici,quinquennale che lo legherà al Diavolo. L'evento ha richiamato a Milano il suo potente procuratore,. La presenza del "super agente" a Casa Milan non è legata soltanto alle formalità per il classe 2004: è infatticon la dirigenza milanista. Mendes fungerà da catalizzatore per sbloccare diverse operazioni in entrata e in uscita, sfruttando la sua fittissima rete di contatti nei principali campionati europei e della Saudi Pro League.Il piatto forte del vertice tra il Milan e Jorge Mendes riguarda inevitabilmente il destino di, ormai considerato fuori dal progetto tecnico rossonero. Svanite quasi definitivamente le speranze di un affondo del Galatasaray, che non ha mai rilanciato oltre i 35 milioni di euro complessivi a fronte di una richiesta milanista di 40-45 milioni, le attenzioni si spostano verso l'Arabia Saudita. Nelle ultime ore, pronto a offrire 47 milioni di euro al club e un ingaggio faraonico da 15 milioni netti a stagione al giocatore. Sullo sfondo resiste una flebile speranza legata alla Premier League: il Chelsea potrebbe inserirsi nelle battute finali qualora si sbloccasse il domino degli esterni con la cessione di Pedro Neto.Un altro fronte caldissimo in uscita è quello che interessa. L'attaccante francese, escluso dalle rotazioni di Amorim per motivi di intensità e atteggiamento,. Al momento, le piste più calde portano a un suggestivo ritorno in Bundesliga alla Red Bull Arena con il, per un'operazione in prestito con diritto di riscatto, oppure a un trasferimento a titolo definitivo in Premier League tra le fila del ricco, pronto a soddisfare la richiesta minima di 30 milioni di euro fissata dal Milan per evitare una minusvalenza in bilancio.Parallelamente, si registrano importanti passi in avanti per la cessione dial Porto. L'accordo tra il messicano e il club di André Villas-Boas è totale, ma i lusitani dovranno necessariamente modificare la struttura della propria offerta economica.di prestito gratuito con riscatto a 15 milioni, pretendendo una base d'asta di almeno 20-25 milioni. Novità importanti anche sul fronte dei giovani: il centravanti classe 2007saluta temporaneamente il gruppo e si trasferisce ufficialmente in Eredivisie, avendo definitofino al 30 giugno 2027.Mentre la dirigenza lavora senza sosta per sfoltire i rami secchi del reparto avanzato e della mediana, le indicazioni per gli acquisti sono estremamente mirate. Con Fikayo Tomori fuori dal progetto e in attesa di collocazione, Rúben Amorim ha ribadito la necessità assoluta di inserire un nuovo difensore centrale di piede mancino in grado di governare la linea a tre del suo 3-4-2-1. Il preferito assoluto del tecnico portoghese era e restadello Sporting Lisbona. La trattativa si preannuncia complessa a causa della forte resistenza economica dei lusitani, forti della clausola risolutoria del giocatore, maprima del gong finale.