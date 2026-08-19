Oggi la firma di Diego Moreira. Vertice in sede con Jorge Mendes: per l'addio di Rafael Leão? Assalto a Gonçalo Inácio, difensore dello Sporting Lisbona

Daniele Triolo
- Milano
Mercato Milan, all'hotel Melià è arrivato il procuratore Mendes. Summit in arrivo? | PM

Mercato Milan, all'hotel Melià è arrivato il procuratore Mendes. Summit in arrivo? | PM

La mattinata in casa Milan è stata scandita da un susseguirsi frenetico di novità sul fronte delle trattative, delineando una vera e propria rivoluzione guidata dall'asse societario e dalle precise richieste del tecnico Rúben Amorim. Il quartier generale di Via Aldo Rossi è diventato il centro nevralgico del calciomercato internazionale, tra firme imminenti, vertici diplomatici e nodi strategici da sciogliere sia in entrata che in uscita per garantire la sostenibilità del bilancio e la competitività della rosa. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, mercoledì 19 agosto 2026, selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Le notizie (Top News) sul calciomercato del Milan finora pubblicate su 'PianetaMilan.it' nella mattina di oggi, mercoledì 19 agosto 2026

Il giorno di Diego Moreira: a Casa Milan sbarca Jorge Mendes per un summit di mercato

La notizia di copertina della giornata riguarda il completamento burocratico dell'affare Diego Moreira. Dopo aver superato i test clinici, l'esterno belga apporrà nella giornata odierna la firma sul contratto quinquennale che lo legherà al Diavolo. L'evento ha richiamato a Milano il suo potente procuratore, Jorge Mendes. La presenza del "super agente" a Casa Milan non è legata soltanto alle formalità per il classe 2004: è infatti in corso un importantissimo summit di mercato con la dirigenza milanista. Mendes fungerà da catalizzatore per sbloccare diverse operazioni in entrata e in uscita, sfruttando la sua fittissima rete di contatti nei principali campionati europei e della Saudi Pro League.

Il rebus Rafael Leão: la ricca proposta dell'Al-Hilal e lo stallo europeo

Il piatto forte del vertice tra il Milan e Jorge Mendes riguarda inevitabilmente il destino di Rafael Leão, ormai considerato fuori dal progetto tecnico rossonero. Svanite quasi definitivamente le speranze di un affondo del Galatasaray, che non ha mai rilanciato oltre i 35 milioni di euro complessivi a fronte di una richiesta milanista di 40-45 milioni, le attenzioni si spostano verso l'Arabia Saudita. Nelle ultime ore ha preso corpo una proposta concreta dell'Al-Hilal, pronto a offrire 47 milioni di euro al club e un ingaggio faraonico da 15 milioni netti a stagione al giocatore. Sullo sfondo resiste una flebile speranza legata alla Premier League: il Chelsea potrebbe inserirsi nelle battute finali qualora si sbloccasse il domino degli esterni con la cessione di Pedro Neto.

Sfoltimento rosa: le riflessioni di Nkunku e gli accordi per Giménez e Kostić

Un altro fronte caldissimo in uscita è quello che interessa Christopher Nkunku. L'attaccante francese, escluso dalle rotazioni di Amorim per motivi di intensità e atteggiamento, sta valutando con attenzione le opzioni per il proprio futuro. Al momento, le piste più calde portano a un suggestivo ritorno in Bundesliga alla Red Bull Arena con il RB Lipsia, per un'operazione in prestito con diritto di riscatto, oppure a un trasferimento a titolo definitivo in Premier League tra le fila del ricco Newcastle, pronto a soddisfare la richiesta minima di 30 milioni di euro fissata dal Milan per evitare una minusvalenza in bilancio.
Parallelamente, si registrano importanti passi in avanti per la cessione di Santiago Giménez al Porto. L'accordo tra il messicano e il club di André Villas-Boas è totale, ma i lusitani dovranno necessariamente modificare la struttura della propria offerta economica. Il Milan ha infatti rispedito al mittente la prima proposta di prestito gratuito con riscatto a 15 milioni, pretendendo una base d'asta di almeno 20-25 milioni. Novità importanti anche sul fronte dei giovani: il centravanti classe 2007 Andrej Kostić saluta temporaneamente il gruppo e si trasferisce ufficialmente in Eredivisie, avendo definito il suo passaggio in prestito secco allo Sparta Rotterdam fino al 30 giugno 2027.

Assalto alla difesa: Rúben Amorim vuole solo Gonçalo Inácio

Mentre la dirigenza lavora senza sosta per sfoltire i rami secchi del reparto avanzato e della mediana, le indicazioni per gli acquisti sono estremamente mirate. Con Fikayo Tomori fuori dal progetto e in attesa di collocazione, Rúben Amorim ha ribadito la necessità assoluta di inserire un nuovo difensore centrale di piede mancino in grado di governare la linea a tre del suo 3-4-2-1. Il preferito assoluto del tecnico portoghese era e resta Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona. La trattativa si preannuncia complessa a causa della forte resistenza economica dei lusitani, forti della clausola risolutoria del giocatore, ma il Milan proverà a sfruttare i canali diplomatici e il volere del calciatore per formalizzare un'offerta ufficiale prima del gong finale.

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