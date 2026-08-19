La rivoluzione totale impressa da Rúben Amorim al corso del nuovo Milan non guarda in faccia ai nomi altisonanti o agli investimenti recenti. L'ultima vittima illustre del nuovo corso tecnico risponde al nome di Christopher Nkunku. L'attaccante francese, classe 1997, è finito ufficialmente nella lista dei partenti in questa fase infuocata del calciomercato estivo. Prelevato soltanto un anno fa dal Chelsea per 37 milioni di euro di parte fissa, più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita, il talento transalpino non è riuscito a riscattare l'opaca stagione vissuta sotto la gestione di Massimiliano Allegri, fallendo anche l'impatto con il nuovo allenatore portoghese.

I motivi dell'esclusione: Amorim non vede il "sacro fuoco"

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L'esclusione di Nkunku dai piani di Amorim non è legata a demeriti di natura tecnica. L'allenatore ex Sporting Lisbona e Manchester United riconosce l'indubbio valore del numero 18 rossonero, ma a non convincere è stato l'atteggiamento complessivo mostrato durante il ritiro. Al francese è stata contestata la mancanza di quel "sacro fuoco" in termini di dedizione, intensità e sacrificio per la causa, elementi giudicati imprescindibili per la nuova identità tattica milanista. Di conseguenza, l'entourage del giocatore si è attivato per vagliare le numerose opzioni sul tavolo.La linea societaria di Via Aldo Rossi è chiara: l'obiettivo è monetizzare al massimo senza generare perdite. La richiesta di partenza per la cessione a titolo definitivo è di 35 milioni di euro, ma i dirigenti milanisti sono pronti a scendere fino a un, cifra minima necessaria per evitare una minusvalenza a bilancio., club in cui Nkunku ha vissuto gli anni migliori della carriera siglando 58 reti nel biennio 2021-2023. I tedeschi spingono per un prestito con diritto di riscatto, una formula che crea un piccolo paradosso di mercato visto che i teutonici hanno appena incassato 125 milioni di euro dal Real Madrid per la cessione di Yan Diomande.Il Lipsia non è solo nella corsa: in Bundesliga si registra anche l'interesse del Borussia Dortmund, ma le minacce più concrete arrivano dalla Premier League. Nonostante l'esperienza non esaltante con la maglia del Chelsea, il profilo del francese gode ancora di grandissima stima in Inghilterra. L'Aston Villa e soprattutto ildispongono della liquidità immediata richiesta dal Milan e si dicono pronti a presentare un'offerta interamente in contanti per strappare il sì del club rossonero.Nel frattempo, Nkunku si prende il tempo necessario per riflettere sul proprio futuro, avendo però già tracciato confini ben precisi. Le destinazioni in Süper Lig turca o nella Saudi Pro League araba non vengono prese in considerazione: il fantasista vuole rimanere nel calcio d'élite europeo e ha già rispedito al mittente una ricca proposta avanzata dal