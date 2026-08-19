Il messicano ha l'accordo con Francesco Farioli e André Villas-Boas. Il Milan fa muro sulla cifra e chiede almeno 20-25 milioni per evitare la minusvalenza
Cessioni Milan, Santiago Giménez ipotesi Lazio? Parla Gattuso
Le ultime battute del calciomercato estivo del Milan si concentrano con forza anche sul capitolo delle uscite, dove la dirigenza rossonera sta cercando di sbrogliare nodi complessi per evitare pericolosi contraccolpi a bilancio. In quest'ottica, prosegue da settimane una serrata trattativa con il Porto per il trasferimento in terra lusitana di Santiago Giménez. L'attaccante messicano, classe 2001, ha ormai completato il percorso di recupero dopo l'infortunio patito ai Mondiali con la propria Nazionale e ha già espresso il suo totale gradimento per il progetto tecnico dei "Dragões", guidati dall'italiano Francesco Farioli.
L'accordo col Porto c'è, manca l'intesa economica con il MilanSe sul fronte contrattuale l'intesa tra l'entourage del "Bebote" e il club presieduto da André Villas-Boas è totale, a mancare è ancora il semaforo verde tra le due società. Esiste una convergenza di massima sulla formula del trasferimento, che si strutturerà sulla base di un prestito con diritto di riscatto pronto a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi personali (presenze e gol siglati con la maglia biancoblu). La vera distanza, al momento, risiede interamente nelle cifre dell'operazione.
I numeri dell'addio: si chiude l'avventura rossonera del BeboteNonostante la distanza economica attuale, la sensazione diffusa tra gli addetti ai lavori è che l'affare sia destinato a sbloccarsi, spinto dalla ferma volontà del Porto di regalare a Farioli il suo nuovo centravanti. Si attende un rilancio decisivo da parte dei lusitani per arrivare alla definitiva fumata bianca. L'esperienza milanese di Giménez si avvia così alla conclusione con un bilancio decisamente sotto le aspettative: l'avventura del messicano all'ombra del Duomo si chiuderà con un bottino di appena 7 gol e 6 assist messi a referto in 37 apparizioni ufficiali.
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