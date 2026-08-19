Le ultime battute del calciomercato estivo del Milan si concentrano con forza anche sul capitolo delle uscite, dove la dirigenza rossonera sta cercando di sbrogliare nodi complessi per evitare pericolosi contraccolpi a bilancio. In quest'ottica, prosegue da settimane una serrata trattativa con il Porto per il trasferimento in terra lusitana di Santiago Giménez. L'attaccante messicano, classe 2001, ha ormai completato il percorso di recupero dopo l'infortunio patito ai Mondiali con la propria Nazionale e ha già espresso il suo totale gradimento per il progetto tecnico dei "Dragões", guidati dall'italiano Francesco Farioli.

L'accordo col Porto c'è, manca l'intesa economica con il Milan

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I numeri dell'addio: si chiude l'avventura rossonera del Bebote

Se sul fronte contrattuale l'intesa tra l'entourage del "Bebote" e il club presieduto da André Villas-Boas è totale, a mancare è ancora il semaforo verde tra le due società. Esiste una convergenza di massima sulla formula del trasferimento, che si strutturerà sulla base di unpronto a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi personali (presenze e gol siglati con la maglia biancoblu). La vera distanza, al momento, risiede interamente nelle cifre dell'operazione.Il Porto ha formalizzato una proposta che prevede un prestito gratuito per la stagione in corso, con un diritto di riscatto fissato a. Una valutazione considerata decisamente troppo bassa dal Milan. Il club di Via Aldo Rossi non ha intenzione di fare sconti e pretende un prestito oneroso con un riscatto complessivo compreso tra i. Questa forbice economica è considerata vitale dalla dirigenza milanista per non generare una minusvalenza sul cartellino del messicano, acquistato soltanto un anno e mezzo fa dal Feyenoord per ben 33,2 milioni di euro.Nonostante la distanza economica attuale, la sensazione diffusa tra gli addetti ai lavori è che l'affare sia destinato a sbloccarsi, spinto dalla ferma volontà del Porto di regalare a Farioli il suo nuovo centravanti. Si attende un rilancio decisivo da parte dei lusitani per arrivare alla definitiva fumata bianca. L'esperienza milanese di Giménez si avvia così alla conclusione con un bilancio decisamente sotto le aspettative: l'avventura del messicano all'ombra del Duomo si chiuderà con un bottino di appena