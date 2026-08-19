Gonçalo Ramos: "Punto a vincere trofei e segnare tanti gol. Zero dubbi: il Milan scelta giusta"

Mercato Milan, all'hotel Melià è arrivato il procuratore Mendes. Summit in arrivo? | PM

L'attaccante del Milan Gonçalo Ramos ha parlato ai canali ufficiali del club. Ecco le sue dichiarazioni:

"Quando ho saputo che c'era la possibilità di venire al Milan non ho avuto dubbi: era la scelta giusta. Per me è stato chiaro sin dal primo momento: volevo essere qui e fare parte del progetto e del calcio".

Il portoghese è stato il grande colpo del mercato estivo non solo del Milan, ma anche di tutta la Serie A, visto che è stato pagato più di 70 milioni al PSG. Una grande prima punta per Ruben Amorim. Ramos ha parlato anche del nuovo allenatore rossonero:

"Io e Amorim condividiamo la stessa idea sul calcio ed è bello sentire la sua fiducia, il fatto che mi voglia nel suo progetto. Questo mi ha motivato ancora di più ad essere qui e aiutare il Milan".

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Il retroscena sul padre e l'impatto con il mondo Milan

"Questo è uno dei club più importanti del mondo e per me è ancora più speciale perché era la squadra preferita di mio padre. Quindi è un motivo speciale".

Un retroscena molto bello sul padre:

Arrivato dopo le vacanze post Mondiali 2026, Ramos si è subito aggregato alla squadra:

"Ho trovato un gruppo fantastico e sono state settimane positive, non vedo l'ora che inizi il campionato".

La mentalità e gli obiettivi: l'identikit di Gonçalo Ramos

"La mentalità è più importante del talento: se non hai mentalità non giocherai nei club più importanti del mondo. Sono arrivato al Milan e ci sarà pressione. Se non sei forte mentalmente puoi andare giù molto facilmente, ma lavorerò su questo aspetto per essere pronto ad ogni situazione. Con una forte mentalità penso che non ci saranno problemi e che andrà tutto bene, ho fiducia in me stesso".

Ramos ha raccontato anche come vive il calcio:

Ramos ha raccontato anche il suo percorso nel mondo del calcio:

"Avevo 12 anni quando ho deciso di trasferirmi dall’Algarve a Lisbona, per formarmi nelle giovanili del Benfica. È stata una scelta difficile perché ho lasciato tutto, mi sono allontanato dalla mia famiglia per poter inseguire un sogno, lavorando duramente e rispettando tutti nel nuovo ambiente di lavoro. In questo modo, anche se fai bene o male, nessuno può rimproverarti nulla perché hai fatto il tuo lavoro. Penso che dopo alcuni anni si inizi a percepire la possibilità di poter realizzare quel sogno. Devi dare tutto per inseguire i tuoi sogni e il tuo percorso. Il mio sogno era di giocare nella prima squadra del Benfica e anche in Nazionale. L’ho fatto, poi sono andato al Paris Saint-Germain dove ho vinto la Champions League. Ho giocato in una delle squadre più forti del mondo. Poi sono arrivato qui, in un altro club importantissimo a livello globale. Finora è stato un bellissimo percorso. È difficile trovare le parole giuste. Ho sempre provato a divertirmi e a dare tutto in campo, perché tutto va davvero così veloce. Tra qualche anno realizzerò appieno quello che sto facendo ora".

Poi ha parlato anche delle sue caratteristiche e dei suoi obiettivi per la nuova stagione:

"Sono un attaccante d'istinto e cerco di prendere le decisioni giuste e di leggere bene le partite. A volte si tratta di puro istinto, trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Spero che lo potrete vedere in campo. Punto a vincere più trofei possibili e spero di segnare tanti gol".