Il futuro di Rafael Leão potrebbe essere lontano dal Milan in questa infuocata sessione di calciomercato estivo. Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo ufficiale del social network X, il Galatasaray sta preparando un nuovo e imminente assalto per il numero 10 rossonero. La clamorosa svolta è maturata dopo un summit strategico andato in scena a Milanello tra il patron Gerry Cardinale e il tecnico Rúben Amorim, alla presenza dei dirigenti Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner, incontro nel quale il club del Diavolo ha deciso di rivedere al ribasso le proprie pretese economiche per l'esterno lusitano.

Calciomercato Milan, crolla il prezzo di Leão: la nuova cifra per il Galatasaray

Fino a questo momento, la dirigenza del Milan era rimasta ferma su una richiesta economica compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del talento nativo di Almada, respingendo senza esitazioni una prima proposta ufficiale dei turchi pari a 35 milioni di euro, bonus inclusi.

Nelle ultime ore, però, lo scenario è mutato radicalmente. Il vertice tra la proprietà e l'area tecnica ha portato alla decisione di abbassare la valutazione del cartellino a 40-45 milioni di euro. Si tratta di una cifra decisamente più accessibile per le casse dei 'Cimbom' di Istanbul, che ora studiano il rilancio decisivo per strappare il sì definitivo del club milanese.

L'ingaggio monstre e il piano di Cardinale: faccia a faccia in arrivo

Resta tuttavia da sciogliere il nodo legato alla volontà del calciatore. Finora Rafael Leão non ha mostrato particolare entusiasmo di fronte all'ipotesi di un trasferimento nellaturca. Il portoghese ha preso tempo nonostante una proposta d'ingaggio faraonica da(bonus inclusi), una cifra quasi doppia rispetto ai 7 milioni attualmente percepiti in rossonero. I desideri dell'attaccante guardano infatti con maggiore interesse verso la

La situazione potrebbe però sbloccarsi definitivamente a breve: nei prossimi giorni è infatti programmato un faccia a faccia tra il giocatore, Gerry Cardinale e Rúben Amorim. Un confronto diretto in cui l'attaccante potrebbe essere 'cortesemente accompagnato all'uscita' dalla società rossonera, desiderosa di monetizzare e sfoltire il reparto offensivo. Anche in vista di nuovi ingressi.

Le mosse del Galatasaray e gli altri obiettivi di mercato

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Il club di Istanbul si muove rapidamente per rispondere ai colpi di spessore piazzati dalle rivali cittadine, oltre al, veri e propri mattatori del mercato turco. Per questo motivo, il Galatasaray tiene aperte altre piste cautelative nel caso in cui l'affare Leão dovesse definitivamente sfumare.Il primo nome sulla lista dei turchi per la corsia esterna è quello didell', pista calda dopo il no incassato dadell'. Nel frattempo, i campioni di Turchia sono ormai a un passo dal chiudere l'acquisto del giovane trequartista russo, proveniente dalla, a testimonianza di una programmazione ambiziosa e di grandissima disponibilità economica.