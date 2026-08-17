Il Milan è ad un passo da Diego Moreira: Secondo Bianchin, c'è l'accordo: ecco i dettagli
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Il calciomercato del Milan continua a prendere fuoco. Come riferito dal giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin e da footballKush, il Milan avrebbe aggiunto un accordo di massima con lo Strasburgo per l'acquisto a titolo definitivo di Diego Moreira.
Calciomercato Milan, accordo trovato?L'affare si trova in una fase decisamente avanzata, con una valutazione complessiva che si aggira intorno ai 45 milioni di euro. Il club rossonero intende accelerare le pratiche per mettere il giocatore a disposizione dell'allenatore lusitano nel minor tempo possibile: l'obiettivo fissato dalla dirigenza è quello di definire gli ultimi dettagli e chiudere ufficialmente la trattativa nei prossimi 3-4 giorni.
Classe 2004, Diego Moreira è un esterno d'attacco mancino di grandissima qualità, tecnica, velocità e imprevedibilità nell'uno contro uno. Reduce dalle recenti prestazioni con la maglia della nazionale belga al Mondiale, il giovane talento di forza allo Strasburgo rappresenta il profilo ideale per dare freschezzaalla corsia offensiva del Milan.
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