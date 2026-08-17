Le ultime due settimane della sessione estiva si pronunciano davvero incandescenti e le occasioni a sorpresa sono sono pronte a trasformarsi in delle vere proprie trattative. In questo scenario di frenesia prende quota un' ipotesi di mercato che sull'asse Roma-Milano potrebbe risolvere i dubbi di due grandi big del nostro campionato. Milan e Lazio stanno infatti valutando la fattibilità di uno scambio che vedrebbe coinvolti Fikayo Tomori e Nuno Tavares.

Milan, scambio Tomori-Tavares?

Il difensore inglese è ormai considerato fuori dei piani di. Con un contratto in scadenza nel 2027, la dirigenza rossonera ha l'intenzione di monetizzare da una successione in questa finestra estiva di mercato per evitare il rischio di perderlo a parametro zero in seguito.

A venire incontro alle esigenze del club rossonero potrebbe essere un volto storicamente legato alla storia del Milan: Rino Gattuso, attuale allenatore della Lazio che accoglierebbe a braccia aperte e l'ex difensore del Chelsea per puntellare il proprio reparto arretrato.

Sul fronte opposto, la Lazio è intenzionata a trovare una nuova sistemazione per Nuno Tavares. L'esterno portoghese, che non rientra più nei piani della società biancocelesti, è già stato sondato dal Milan nei mesi scorsi. L'identikit del calciatore portoghese coincide perfettamente con le richieste dell'allenatore del Milan, a caccia di un interprete di spinta a tutta fascia per la parte sinistra.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, le parti stanno studiando le cifre per l'operazione: Nuno Tavares viene valutato dal club di Lotito intorno ai 20 milioni di euro. Tomori, complice la situazione contrattuale, ha una valutazione leggermente inferiore. La chiave per far decollare la trattativa risiede proprio nel limare questa distanza economica. Resta tuttavia da monitorare la concorrenza estera, con il Porto fortemente interessato al lusitano.