Il Milan non smette di monitorare il calciomercato alla ricerca del tassello ideale per lo scacchiere tattico di Rúben Amorim, cacciando in particolare un trequartista mancino che ami partire da destra per accentrarsi. Come evidenziato da Tuttosport, un'importante opportunità di fine estate potrebbe materializzarsi sull'asse con la Juventus: il nome caldo è quello di Nico González, esterno argentino classe 1998 tornato in bianconero dopo l'anno all'Atlético Madrid di Diego Pablo Simeone. L'operazione potrebbe decollare attraverso un clamoroso scambio che coinvolgerebbe due separati in casa dei rossoneri, Youssouf Fofana e Fikayo Tomori, profili da tempo graditi al tecnico juventino Luciano Spalletti.

Calciomercato Milan, il mirato identikit: perché Nico González è l'uomo giusto

Da diverse settimane la dirigenza di Via Aldo Rossi ha tracciato l'identikit del rinforzo perfetto per la trequarti rossonera: un elemento di piede mancino, capace di agire sulla corsia di destra per poi tagliare dentro al campo, creare superiorità numerica, servire assist o colpire direttamente verso la porta avversaria.

Nico González risponde perfettamente a queste caratteristiche tecniche e tattiche. reduce da un'importante stagione in prestito a Madrid sponda Colchoneros — dove ha collezionato 37 presenze complessive tra Liga, Champions League e Coppa del Re impreziosite da 5 reti —, l'ex Fiorentina e Stoccarda rappresenta una tentazione concreta, qualora le porte del campionato spagnolo dovessero chiudersi definitivamente.

L'intreccio tra Juventus e Atlético Madrid: il Milan resta alla finestra

Allo stato attuale, la priorità assoluta dell'esterno argentino resta il ritorno a Madrid sotto la guida del 'Cholo' Simeone. L'Atlético non ha esercitato il diritto di riscatto fissato inizialmente a 32 milioni di euro, ma sta provando a imbastire una nuova trattativa con la Juventus sulla base di una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Mentre il calciatore continua ad allenarsi alla Continassa in attesa di novità, a due settimane dalla chiusura della sessione estiva l'accordo tra i due club non è ancora stato formalizzato. Se questo stallo dovesse prolungarsi portando alla rottura definitiva tra Juventus e Atlético Madrid, il Milan si fionderebbe immediatamente sulla trattativa, forte di una disponibilità economica e di argomenti tecnici di primissimo piano.

La carta Fofana e il fattore Kessié: la strategia per lo scambio con la Juve

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Secondo il quotidiano torinese, il Milan possiede sia i fondi necessari per soddisfare le richieste economiche della Juventus, sia le contropartite tecniche ideali per colmare le lacune strutturali della rosa di Luciano Spalletti. Non è un mistero che i bianconeri seguano con attenzione Fikayo Tomori e Youssouf Fofana, entrambi messi alla porta dal progetto rossonero.La trattativa potrebbe accendersi nell'ultima settimana di agosto. Se Nico González sarà ancora a Torino e, parallelamente, dovesse sfumare il ventilato arrivo in bianconero dell'ex milanistaa parametro zero, Juventus e Milan potrebbero sedersi al tavolo per imbastire uno scambio alla pari tra l'attaccante argentino e Fofana, o strutturare un'operazione slegata per il solo esterno d'attacco. Quella che era nata come una semplice suggestione potrebbe trasformarsi rapidamente nel colpo di scena del calciomercato estivo.