Pato rivela: "Cardinale farà degli investimenti. Voleva Endrick al Milan". Colpo per gennaio? Il punto

Al termine del suo intervento durante 'Il Festival dello Sport', Alexandre Pato ha parlato ai media presenti all'evento tra cui Tuttomercatoweb. Ecco le sue parole su Cardinale: "L'ho visto ottimista. Farà degli investimenti per riportare la squadra a vincere tanti titoli: non sarà facile, c'è tanto da fare, ma sono sicuro che il Milan tornerà a vincere tanti scudetti. Lui vuole molto bene al Milan ma ha un determinato pensiero su come lavorare e spesso non è facile cambiare la mentalità di una tifoseria che è stata abituata a vincere tutto. Bisogna capire che ora quei tempi sono un po' cambiati, i giocatori sono diversi. Serve un po' di pazienza ma sono sicuro che già quest'anno con Cardinale il Milan tornerà a competere".

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La svolta di RedBird e il mercato da 150 milioni

La rivelazione clamorosa: Cardinale voleva Endrick

Le caratteristiche tecniche del talento brasiliano

È un calciatore compatto fisicamente ed estremamente esplosivo.

Può giocare sia come centravanti di ruolo che anche come esterno o trequartista.

Il brasiliano ama svariare e legare il gioco con i compagni di reparto , ma sa anche attaccare la profondità tagliando in due le difese avversarie con accelerazioni verticali devastanti.

, ma sa anche attaccare la profondità tagliando in due le difese avversarie con accelerazioni verticali devastanti. Grande dribbling e piede mancino con il quale sa trovare bene la porta anche dalla distanza.

La scorsa stagione, nella sua esperienza in prestito al Lione, è stato schierato spesso a destra con la possibilità di accentrarsi, ruolo in cui giocherebbe anche con Ruben Amorim.

L'ostacolo Real Madrid per gennaio

Il Real Madrid deve aprire alla cessione a gennaio e, probabilmente, il Milan dovrà scendere a compromessi.

deve aprire alla cessione a gennaio e, probabilmente, il Milan dovrà scendere a compromessi. Quasi impossibile che i blancos rinuncino totalmente al cartellino del talento senza inserire nell'operazione una possibilità di riportare Endrick in Spagna.