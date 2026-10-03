Pato rivela: "Cardinale farà degli investimenti. Voleva Endrick al Milan". Colpo per gennaio? Il punto

L'ex attaccante rossonero svela il retroscena di mercato sul talento del Real Madrid: ecco come giocherebbe nel nuovo scacchiere tattico di Ruben Amorim
Calciomercato Milan, Endrick nome concreto per gennaio: ma attenzione alla concorrenza della Roma
Al termine del suo intervento durante 'Il Festival dello Sport', Alexandre Pato ha parlato ai media presenti all'evento tra cui Tuttomercatoweb. Ecco le sue parole su Cardinale: "L'ho visto ottimista. Farà degli investimenti per riportare la squadra a vincere tanti titoli: non sarà facile, c'è tanto da fare, ma sono sicuro che il Milan tornerà a vincere tanti scudetti. Lui vuole molto bene al Milan ma ha un determinato pensiero su come lavorare e spesso non è facile cambiare la mentalità di una tifoseria che è stata abituata a vincere tutto. Bisogna capire che ora quei tempi sono un po' cambiati, i giocatori sono diversi. Serve un po' di pazienza ma sono sicuro che già quest'anno con Cardinale il Milan tornerà a competere".
La svolta di RedBird e il mercato da 150 milioniIn estate Cardinale ha cambiato decisamente marcia rispetto alle scorse stagioni: il numero uno di RedBird è stato sempre presente e al centro del nuovo progetto con Ruben Amorim in panchina con investimenti pesanti sul mercato (più di 150 milioni di euro spesi per Ramos, Moreira e Gila).
La rivelazione clamorosa: Cardinale voleva EndrickPato ha poi parlato anche del suo connazionale Endrick: "Credo che debba cambiare, perché è dura per lui giocare a Madrid. So che Cardinale stava provando a portarlo al Milan, ne abbiamo parlato, poi alla fine non si è fatto di nulla. A gennaio? Questo non lo so". Una rivelazione importante quella di Pato: il profilo di Endrick sarebbe davvero l'ideale per il Milan di Ruben Amorim.
Le caratteristiche tecniche del talento brasilianoIl brasiliano è un attaccante moderno, dotato di uno scatto e di un dribbling sullo stretto davvero brillante:
- È un calciatore compatto fisicamente ed estremamente esplosivo.
- Può giocare sia come centravanti di ruolo che anche come esterno o trequartista.
- Il brasiliano ama svariare e legare il gioco con i compagni di reparto, ma sa anche attaccare la profondità tagliando in due le difese avversarie con accelerazioni verticali devastanti.
- Grande dribbling e piede mancino con il quale sa trovare bene la porta anche dalla distanza.
- La scorsa stagione, nella sua esperienza in prestito al Lione, è stato schierato spesso a destra con la possibilità di accentrarsi, ruolo in cui giocherebbe anche con Ruben Amorim.
L'ostacolo Real Madrid per gennaioResta sempre lo stesso ostacolo per la buona riuscita della trattativa:
- Il Real Madrid deve aprire alla cessione a gennaio e, probabilmente, il Milan dovrà scendere a compromessi.
- Quasi impossibile che i blancos rinuncino totalmente al cartellino del talento senza inserire nell'operazione una possibilità di riportare Endrick in Spagna.
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