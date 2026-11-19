È una giornata particolarmente intensa sul fronte del calciomercato per il Milan, con numerose indiscrezioni che disegnano sia le mosse immediate per la sessione invernale di gennaio sia le strategie per la prossima stagione. Dalla partenza in prestito di Francesco Camarda verso il Torino all'assalto da 60-70 milioni di euro di Gerry Cardinale per Endrick del Real Madrid — senza dimenticare l'alternativa Mauro Icardi a parametro zero — fino ai sogni estivi di Rúben Amorim in casa Manchester United che rispondono ai nomi di Bruno Fernandes e Diogo Dalot: ecco il punto completo sulle notizie più importanti ('Top News') della mattina su 'PianetaMilan.it' oggi, giovedì 19 novembre 2026.

Camarda verso il Torino a gennaio: il nodo del diritto di riscatto

Il primo tema caldo in casa rossonera riguarda il futuro immediato di. Il giovane attaccante classe 2008, fin qui impiegato pochissimo in questa prima parte di stagione, è destinato a lasciare il Milan in prestito nella sessione invernale diper trovare continuità e mettere minuti nelle gambe.

Secondo quanto riportato da 'SportMediaset', sul giocatore ci sono gli interessi di Monza e Genoa, ma ad oggi è il Torino la società in netto vantaggio su tutta la concorrenza. Resta però da sciogliere il nodo legato alla formula dell'operazione: il club di via Aldo Rossi vorrebbe infatti cedere il ragazzo soltanto in prestito secco, mentre i granata puntano a inserire un'opzione di diritto di riscatto per provare a investire sul centravanti anche in prospettiva futura.

Attacco Milan: Cardinale vuole Endrick dal Real Madrid, ma spunta l'idea Icardi

L'eventuale partenza temporanea di Camarda aprirà inevitabilmente le porte all'arrivo di un nuovo attaccante forte e già pronto per affiancarenella seconda metà dell'annata. Il proprietario, pur stimando moltodel Bruges, vuole fortementedal

La situazione in casa 'Blancos' è chiara: l'allenatore José Mourinho non vorrebbe privarsi del talento brasiliano classe 2006, ma lo scarso minutaggio fin qui concesso spinge il ragazzo a guardarsi intorno pur di giocare con regolarità. Secondo quanto filtra, il Milan è pronto a mettere sul piatto una proposta importante: 60-70 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo, concedendo però al club spagnolo una clausola di recompra fissata tra gli 80 e gli 85 milioni di euro.

Occhio, però, a una clamorosa pista alternativa: qualora sia Endrick sia Tresoldi dovessero sfumare, il Diavolo potrebbe sempre piazzare il colpo Mauro Icardi a parametro zero, con l'ex bomber dell'Inter desideroso di tornare a giocare in Serie A e allo stadio di 'San Siro'.

Rúben Amorim guarda al Manchester United: Bruno Fernandes e il ritorno di Diogo Dalot

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Lo sguardo della dirigenza rossonera è però già rivolto anche alla, quando il Milan interverrà con decisione per rinforzare il centrocampo e le corsie laterali. Il tecnicosogna infatti di riabbracciare, che ha già allenato in Inghilterra. Il capitano delè in scadenza di contratto al termine dell'annata e; qualora invece dovesse scattare il rinnovo unilaterale da parte dei 'Red Devils', il Milan cercherebbe una 'exit strategy' per prelevarlo a pagamento, ma a una cifra decisamente inferiore rispetto aidella sua clausola risolutoria.Sempre dal Manchester United, l'anno venturo, potrebbe arrivare anche un altro rinforzo importante: si tratta di. Per il terzino portoghese classe 1999, dopo aver già vestito la maglia rossonera in prestito nella stagione