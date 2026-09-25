Anche durante il corso del campionato, il calciomercato non va mai in vacanza e la pausa delle nazionali diventa il momento ideale per cercare di buttare un occhio verso la sessione di gennaio. Nelle ultime settimane sta prendendo sempre più campo l'indiscrezione legata al possibile approdo al Milan di un calciatore del Real Madrid. Carlo Pellegatti, giornalista di fede rossonera, è intervenuto sul proprio canale YouTube parlando del possibile arrivo a Milano di Endrick, calciatore brasiliano classe 2006 attualmente alla corte del Real Madrid.

Milan, le parole di Pellegatti su Endrick

"Una pista più plausibile è quella del prestito di Endrick, attaccante brasiliano nato nel luglio del 2006 e giocatore di grande estro. Oggi è al Real Madrid, dove gioca pochissimo: mi sembra abbia disputato appena quattro minuti. È arrivato anche l'appello di Carlo Ancelotti affinché i suoi gioielli e potenziali futuri campioni - come Estevao, che gioca già un po' di più nel Chelsea, o lo stesso Endrick - possano avere più minuti nelle gambe per crescere e progredire . Probabilmente a gennaio potrebbe essere sul mercato. Bisognerà valutare la situazione del Milan, capire il rendimento dal 10 ottobre a gennaio di Goncalo Ramos, nonché quali spazi ci saranno e come verranno sfruttati da un giocatore come Camarda. Sarà importante comprendere questo quadro e vedere la posizione del Milan in classifica, sapendo che potrebbe doversi giocare tutto nelle ultime due partite di Europa League, in programma tra la penultima e l'ultima settimana di gennaio.

Il classe 2006, come ben sappiamo, sta trovando pochissimo spazio nella rosa spagnola, situazione che potrebbe spingere la dirigenza del club ad optare per una cessione a titolo temporaneo a gennaio, proprio per garantirgli più minutaggio:

Prima di affondare il colpo però, la dirigenza rossonera deve tenere conto dell'evoluzione del reparto offensivo. Molto, infatti, dipenderà sia dalle prestazioni di Gonçalo Ramos nel corso di questi mesi che dalla gestione del giovane Camarda. Negli ultimi giorni infatti si sta parlando di un possibile prestito a gennaio per il giovane italiano, opzione più giusta per farlo crescere e giocare con la giusta continuità.

Il giornalista, successivamente, ha voluto sottolineare come l'operazione possa avverarsi solo se il giocatore si rivelerà pronto all'uso degli schemi di Amorim, evitando lunghi periodi di adattamento. Da non scordarsi, inoltre, della concorrenza: sul giocatore, infatti, sembrerebbe esserci anche la Roma di Gasperini.

"Sarebbe un giocatore utile, ma se il Milan lo prende per sei mesi di prestito non può impiegarne uno o due solo per farlo entrare in condizione e negli schemi di Amorim: deve essere di facile impiego.Sullo sfondo resta la concorrenza: dicono possa esserci la Roma, che potrebbe essere a sua volta interessata all'acquisto di Endrick".

Le caratteristiche

Il calciatore, oltre che giovane, è un trequartista molto tecnico e scattante, la classica pedina in grado di saltare l'uomo senza molti problemi. Un giocatore che, secondo queste caratteristiche, potrebbe rivelarsi perfetto per il gioco di Amorim. I rossoneri, infatti, già in estate lo hanno cercato, maha fermato tutto per valutarlo.

Dopo il prestito in Francia alla corte del Lione, dove nella scorsa stagione ha collezionato 8 gol in 21 presente, tra vari problemi fisici e soluzioni tattiche migliori, non ha ancora trovato il giusto spazio alla corte dei Blancos. Che il Milan sia la destinazione migliore per il giovane? Si sa poi che il Brasile, con il Diavolo, ha un certo feeling...