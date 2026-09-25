Charles De Ketelaere, trequartista ex Milan, torna sul suo periodo in rossonero e svela un recente retroscena di calciomercato
Perché De Ketelaere al Milan non ha funzionato? | VIDEO
Intervistato ai microfoni del quotidiano belga 'La Dernière Heure', Charles De Ketelaere è tornato a parlare della sua stagione al Milan. Il trequartista di proprietà dell'Atalanta, approdato in rossonero grazie all'allora direttore tecnico Paolo Maldini, ha svelato anche un retroscena di mercato che avrebbe potuto far mangiare le mani al Diavolo.
Ex Milan, le parole di De KetelaereArrivato dal Club Brugge nel 2023 per 37,5 milioni di euro come grande colpo della finestra estiva, l'impatto di De Ketelaere con il mondo Milan è stato decisamente complicato. Nei dodici mesi vissuti a San Siro, il belga ha totalizzato zero gol e un assist in 40 presenze: un bottino decisamente al di sotto delle aspettative. Il giocatore, però, ha confessato di aver capito una cosa molto importante nel corso della sua permanenza in rossonero:
"La stagione con la maglia del Milan mi ha fatto capire quanto sia importante giocare titolare fisso".
Il retroscena di calciomercatoDe Ketelaere ha anche parlato di alcuni dialoghi avuti con la dirigenza del Paris Saint-Germain in estate:
"In estate c'era qualche squadra interessata, ma la richiesta dell'Atalanta era di almeno 50 milioni di euro. Devi trovare qualcuno che se lo possa permettere, in Premier possono, ma non sono arrivate offerte concrete. Ho parlato anche con il PSG, ma poi hanno preferito prendere Ferran Torres".
Una lezione da non dimenticareVedere il classe 2001 trasferirsi nella squadra che ha appena vinto due Champions League di fila sarebbe stato un duro colpo per il Milan, che non ha avuto la pazienza di aspettare De Ketelaere. Tornare indietro è impossibile, ma il caso del belga deve servire da insegnamento per non commettere errori del genere in futuro: il talento va aspettato e messo nelle condizioni di esprimere al massimo il proprio potenziale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Editoriali e Analisi
Milan, cosa ci insegna (ahimè) il bilancio dell'Inter
Rassegna stampa
Milan, arriva la resa dei conti sul reintegro di Tomori: solo scena o serve davvero? E a gennaio ...
News Calciomercato
Milan, il super colpo era già chiuso: "Aveva parlato con Ibra e Modrić. Poi è saltato tutto perché ..."
Interviste
Milan, senti Athekame: "In rossonero mi sono trovato molto bene. Ora sono al Lione, ma vorrei tornare"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti