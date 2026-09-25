Perché De Ketelaere al Milan non ha funzionato? | VIDEO

Intervistato ai microfoni del quotidiano belga 'La Dernière Heure', Charles De Ketelaere è tornato a parlare della sua stagione al Milan. Il trequartista di proprietà dell'Atalanta, approdato in rossonero grazie all'allora direttore tecnico Paolo Maldini, ha svelato anche un retroscena di mercato che avrebbe potuto far mangiare le mani al Diavolo.

Ex Milan, le parole di De Ketelaere

"La stagione con la maglia del Milan mi ha fatto capire quanto sia importante giocare titolare fisso".

Il retroscena di calciomercato

"In estate c'era qualche squadra interessata, ma la richiesta dell'Atalanta era di almeno 50 milioni di euro. Devi trovare qualcuno che se lo possa permettere, in Premier possono, ma non sono arrivate offerte concrete. Ho parlato anche con il PSG, ma poi hanno preferito prendere Ferran Torres".

Una lezione da non dimenticare

Arrivato dal Club Brugge nel 2023 percome grande colpo della finestra estiva, l'impatto dicon il mondoè stato decisamente complicato. Nei dodici mesi vissuti a San Siro, il belga ha totalizzatoun bottino decisamente al di sotto delle aspettative. Il giocatore, però, ha confessato di aver capito una cosa molto importante nel corso della sua permanenza in rossonero:ha anche parlato di alcuni dialoghi avuti con la dirigenza delin estate:Vedere il classe 2001 trasferirsi nella squadra che ha appena vinto due Champions League di fila sarebbe statoche non ha avuto la pazienza di aspettareTornare indietro è impossibile, ma il caso del belga deve servire da insegnamento per non commettere errori del genere in futuro: il talento va aspettato e messo nelle condizioni di esprimere al massimo il proprio potenziale.