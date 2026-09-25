Charles De Ketelaere, trequartista ex Milan, torna sul suo periodo in rossonero e svela un recente retroscena di calciomercato

Matteo Chini
- Milano
Perché De Ketelaere al Milan non ha funzionato? | VIDEO (screenshot Gazzetta.it)

Perché De Ketelaere al Milan non ha funzionato? | VIDEO

Intervistato ai microfoni del quotidiano belga 'La Dernière Heure', Charles De Ketelaere è tornato a parlare della sua stagione al Milan. Il trequartista di proprietà dell'Atalanta, approdato in rossonero grazie all'allora direttore tecnico Paolo Maldini, ha svelato anche un retroscena di mercato che avrebbe potuto far mangiare le mani al Diavolo.

Ex Milan, le parole di De Ketelaere

Arrivato dal Club Brugge nel 2023 per 37,5 milioni di euro come grande colpo della finestra estiva, l'impatto di De Ketelaere con il mondo Milan è stato decisamente complicato. Nei dodici mesi vissuti a San Siro, il belga ha totalizzato zero gol e un assist in 40 presenze: un bottino decisamente al di sotto delle aspettative. Il giocatore, però, ha confessato di aver capito una cosa molto importante nel corso della sua permanenza in rossonero:
"La stagione con la maglia del Milan mi ha fatto capire quanto sia importante giocare titolare fisso".
De Ketelaere: "Ecco cosa ho imparato al Milan"

Il retroscena di calciomercato

De Ketelaere ha anche parlato di alcuni dialoghi avuti con la dirigenza del Paris Saint-Germain in estate:
"In estate c'era qualche squadra interessata, ma la richiesta dell'Atalanta era di almeno 50 milioni di euro. Devi trovare qualcuno che se lo possa permettere, in Premier possono, ma non sono arrivate offerte concrete. Ho parlato anche con il PSG, ma poi hanno preferito prendere Ferran Torres".

Una lezione da non dimenticare

Vedere il classe 2001 trasferirsi nella squadra che ha appena vinto due Champions League di fila sarebbe stato un duro colpo per il Milan, che non ha avuto la pazienza di aspettare De Ketelaere. Tornare indietro è impossibile, ma il caso del belga deve servire da insegnamento per non commettere errori del genere in futuro: il talento va aspettato e messo nelle condizioni di esprimere al massimo il proprio potenziale.

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