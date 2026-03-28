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INTERVISTE

De Ketelaere sul suo passato: “Non rimpiango il passaggio dal Club Brugge al Milan”

De Ketelaere: 'Al Milan avrei dovuto mostrare più fiducia in me stesso'
Intervistato da 'Nieuwsblad', l'attaccante dell'Atalanta Charles De Ketelaere è tornato a parlare del suo trasferimento al Milan
Redazione

Charles De Ketelaere è tornato a parlare del Milan. Lo ha fatto ai microfoni del media belga 'Nieuwsblad' in cui si è detto senza rimpianti per il suo trasferimento in rossonero. Non solo, l'attaccante della dea si è soffermato anche a commentare il suo momento all'Atalanta. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan, le parole di De Ketelaere

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Non ha rimorsi per quel trasferimento nel 2022 sul naviglio rossonero: "Non rimpiango ancora quel passaggio dal Club Brugge al Milan. Forse in quel periodo avrei dovuto mostrare più fiducia in me stesso, ma nel frattempo l'ho imparato. Il modo di giocare di Gasperini all'Atalanta mi ha aiutato nello sviluppo. Penso che in un 3-4-3 o in un 3-5-2 le mie qualità emergano al meglio".

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E sul suo presente e immediato futuro, con un legame fino al 2028 a tinte nerazzurre: "Sto bene all'Atalanta. Sono super felice e ho ancora un contratto lungo. A volte bisogna tenersi stretto quello che si ha".

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