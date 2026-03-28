Milan, la crescita di Nkunku: cinque gol nelle ultime sei partite. Una particolarità da non sottovalutare
LEGGI ANCHE: Milan, la crescita silenziosa di Athekame: lo svizzero sta già facendo meglio di Jimenez
«Irlanda del Nord? Mi sono preoccupato anche io nel primo tempo. Se i valori tecnici emergono, non c’è partita con nessuna delle Nazionali impegnate nei playoff. Il problema, però, è la pressione della maglia azzurra, che è superiore rispetto a quella di squadre come la Bosnia o l’Irlanda del Nord. La gestione del primo tempo è stata figlia della tensione. Bisogna essere consapevoli che è ancora dura; anzi, in Bosnia lo sarà ancora di più. Ci aspetta un ambiente caldissimo contro un’avversaria che ha valori superiori ai nordirlandesi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA