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Nesta: “Ammetto di aver simulato tante volta, ma la morale Bastoni non la farò mai”

Nesta: “Ammetto di aver simulato tante volta, ma la morale Bastoni non la farò mai” - immagine 1
Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha voluto parlare di Alessandro Bastoni...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha voluto rilasciare delle parole sulla Nazionale Italiana, ma non solo. L'ex rossonero ha voluto riservare alcune parole anche ad Alessandro Bastoni. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, Nesta su Bastoni

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«Devo fargli i complimenti perché gli hanno rotto un sacco le scatole per la simulazione e ieri, pur non essendo al meglio, è tornato protagonista con una grande partita. Io sono sempre passato per un giocatore corretto, ma ammetto di aver simulato tantissime volte. La morale a Bastoni non la farò mai, per me è un giocatore super».

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«Irlanda del Nord? Mi sono preoccupato anche io nel primo tempo. Se i valori tecnici emergono, non c’è partita con nessuna delle Nazionali impegnate nei playoff. Il problema, però, è la pressione della maglia azzurra, che è superiore rispetto a quella di squadre come la Bosnia o l’Irlanda del Nord. La gestione del primo tempo è stata figlia della tensione. Bisogna essere consapevoli che è ancora dura; anzi, in Bosnia lo sarà ancora di più. Ci aspetta un ambiente caldissimo contro un’avversaria che ha valori superiori ai nordirlandesi».

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