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Milan, Jashari rivela il motivo per cui ha scelto la maglia numero 30: “L’ho scelto da piccolo per Messi”

Milan, Jashari: 'Indosso la maglia numero 30 per Messi. Ecco perché'
Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha rivelato nell'intervista a 'Il Foglio' il motivo per cui indossa la maglia col numero 30
Redazione

Il centrocampista del Milan Ardon Jashari, nella lunga intervista rilasciata a 'Il Foglio' ha rivelato un aneddoto molto interessante sul suo numero di maglia. Lo svizzero, infatti, ha raccontato il motivo per cui indossa il numero 30, cifre abbastanza inusuali. La scelta, come spiega lo stesso Ardon, è legata ai primi anni di Leo Messi. Ecco, di seguito, il suo racconto.

"Non è stata una scelta casuale. Assolutamente no. Io quando ero bambino e giocavo a pallone non ho mai avuto un ruolo. Guardavo Messi e mi bastava. Indossava la 30 e pensai che se mai fossi stato un calciatore avrei voluto stesso numero. Per la verità in quel periodo sapevo poco. Difensore, centrocampista e attaccante era la stessa cosa, volevo solo il pallone e divertirmi".

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Jashari ha poi aggiunto: "Diversi anni dopo quando iniziai tra i professionisti in Svizzera mi dissero che avrei potuto scegliere il mio numero preferito ma solo dopo il 20, quindi chiesi il 30 con orgoglio. E' stata una delle prime richieste che ho fatto anche al Milan, ancor prima ancora di firmare il contratto e andare in sede. Ho mandato un messaggio, chiedendo la numero 30 e sono stato accontentato".

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