Milan, Jashari: 'Indosso la maglia numero 30 per Messi. Ecco perché'

Milan, la crescita di Nkunku: cinque gol nelle ultime sei partite. Una particolarità da non sottovalutare
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Jashari ha poi aggiunto: "Diversi anni dopo quando iniziai tra i professionisti in Svizzera mi dissero che avrei potuto scegliere il mio numero preferito ma solo dopo il 20, quindi chiesi il 30 con orgoglio. E' stata una delle prime richieste che ho fatto anche al Milan, ancor prima ancora di firmare il contratto e andare in sede. Ho mandato un messaggio, chiedendo la numero 30 e sono stato accontentato".
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