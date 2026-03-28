Milan, Jashari: 'Indosso la maglia numero 30 per Messi. Ecco perché'

"Non è stata una scelta casuale. Assolutamente no. Io quando ero bambino e giocavo a pallone non ho mai avuto un ruolo. Guardavo Messi e mi bastava. Indossava la 30 e pensai che se mai fossi stato un calciatore avrei voluto stesso numero. Per la verità in quel periodo sapevo poco. Difensore, centrocampista e attaccante era la stessa cosa, volevo solo il pallone e divertirmi".