Milan, Athekame cresce bene: numeri già superiori a Jimenez

A sorpresa, la dirigenza del club di Via Aldo Rossi ha chiuso in pochi giorni per l'arrivo di Athekame, svizzero classe 2004 di cui si sapeva poco o nulla. Dopo i primi mesi di ambientamento in cui ha visto poche volte il campo (trovando comunque un gol contro il Pisa cha ha regalato un punto al Milan), Zachary si sta prendendo sempre più minuti e risulta decisivo in un possibile cambio modulo. Nel 4-3-3 che si è visto diverse volte a partita in corso, il ruolo di terzino destro è stato ricoperto da lui con ottimi risultati. La crescita di partita in partita è sotto gli occhi di tutti e ricorda quella di un altro giovane rossonero dello scorso anno.

I miglioramenti di Athekame ricordano il percorso di Jimenez — Parliamo di Alex Jimenez. Lo spagnolo arrivò dal Real Madrid nell'estate 2023 e giocò la sua prima stagione italiana nella Primavera del Diavolo, salvo alcune presenze in prima squadra. Il vero salto lo fece l'anno successivo. Partendo dalla rosa del Milan Futuro, divenne dopo poco un uomo di fiducia sia per Fonseca che Conceicao, andando a guadagnarsi la titolarità assoluta nella seconda parte di stagione.

Un anno dopo, nel suo stesso ruolo anche se con doti offensive meno spiccate, Athekame sta seguendo le sue orme e si candida a diventare uno dei protagonisti del Milan del futuro. Confrontando i numeri, nonostante quasi 700' in meno in Serie A, Athekame sta facendo meglio della scorsa stagione di Jimenez. Lo spagnolo, in 22 presenze di campionato (1270'), ha totalizzato 0 gol e 1 assist. Lo svizzero, in 20 presenze di Serie A (491'), ha già messo a segno 1 gol e servito 2 assist per i compagni, l'ultimo per Fofana nel match col Torino. I tifosi del Milan ora sperano di godersi a lungo il talento di Athekame, evitando l'epilogo visto con l'ex Real Madrid dopo una sola stagione in prima squadra.