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Milan, Luke Baker entra nell’organigramma societario rossonero: ecco che cosa farà l’ex Manchester United

Milan, Luke Baker entra nell'organigramma rossonero: ruolo e compiti
Luke Baker, ex Manchester United, entra a far parte del Milan. Ecco quale sarà il suo ruolo nel club e quali saranno le sue mansioni
Redazione

Il Milan non l'ha annunciato, ma c'è una new entry nell'organigramma societario del club di Via Aldo Rossi. Si tratta del dirigente inglese Luke Baker, pronto a una nuova sfida nel mondo del calcio dopo aver trascorso otto al Manchester United prima come Global Sponsorship Manager e poi come Principal Partnerships Director. Peraltro, come ricorda 'Calcio & Finanza', l'inglese ha lavorato in colossi globali come Apple, Microsoft e Kargo.

Cosa farà Luke Baker nel Milan?

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Al Milan Baker è il nuovo Senior Commercial Director della società rossonera. L'annuncio non arriva dal club ma dallo stesso dirigente inglese che recentemente ha aggiornato il suo curriculum vitae sulle piattaforme di carattere professionale, per esempio 'LinkedIn'.

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Il ruolo che occupa Luke Baker rappresenta una posizione chiave nella struttura del club. Sarà responsabile dello sviluppo delle strategie commerciali per aumentare ricavi e presenza sul mercato, lavorando a stretto contatto con il management. Tra i suoi compiti principali ci saranno la definizione della strategia di vendita, la gestione e formazione del team e la conduzione delle trattative con i partner più importanti.

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