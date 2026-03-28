Milan, Luke Baker entra nell'organigramma rossonero: ruolo e compiti

Il ruolo che occupa Luke Baker rappresenta una posizione chiave nella struttura del club. Sarà responsabile dello sviluppo delle strategie commerciali per aumentare ricavi e presenza sul mercato, lavorando a stretto contatto con il management. Tra i suoi compiti principali ci saranno la definizione della strategia di vendita, la gestione e formazione del team e la conduzione delle trattative con i partner più importanti.