Milan, Luke Baker entra nell'organigramma rossonero: ruolo e compiti

Milan, la crescita di Nkunku: cinque gol nelle ultime sei partite. Una particolarità da non sottovalutare
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Il ruolo che occupa Luke Baker rappresenta una posizione chiave nella struttura del club. Sarà responsabile dello sviluppo delle strategie commerciali per aumentare ricavi e presenza sul mercato, lavorando a stretto contatto con il management. Tra i suoi compiti principali ci saranno la definizione della strategia di vendita, la gestione e formazione del team e la conduzione delle trattative con i partner più importanti.
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