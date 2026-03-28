Milan, Nazionali: bene Tomori, Pavlovic ko, Estupinan entra dalla panchina

Arrivano altre buone notizie dalle Nazionali. Come noto, la Serie A si è fermata per far spazio all'ultima pausa prima del Mondiale e sono numerosi i rossoneri chiamati dal proprio Paese per le amichevoli.

Milan, come sono andati Tomori, Pavlovic ed Estupinan?

Ieri sera, tra le tante partite che si sono giocate, tre giocatori del Milan sono scesi in campo con la maglia della propria Nazionale e si tratta di tre difensori. Il primo, in ordine cronologico, è Fikayo Tomori. Il 23 rossonero è tornato alla titolarità con l'Inghilterra nel match giocato a 'Wembley' contro l'Uruguay, terminato 1-1 dopo i gol di White e Valverde. Per l'inglese 69' in campo e una buona prestazione generale, in cui si sottolinea il 75% di duelli aerei vinti e il 94% di passaggi completati.