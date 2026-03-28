Milan, Nazionali: bene Tomori, Pavlovic ko, Estupinan entra dalla panchina

L'altro titolare di ieri sera è Strahinja Pavlovic, schierato centrale di sinistra nel 4-2-3-1 della Serbia e uscito sconfitto 3-0 dal match contro la Spagna di Lamine Yamal. Per lui 82' in campo e una prestazione discreta nonostante il risultato.
L'ultimo giocatore del Milan in campo ieri sera è stato Pervis Estupinan. Il laterale mancino ha giocato una ventina di minuti nell'1-1 tra Marocco ed Ecuador. Per Tomori il prossimo impegno Nazionale è contro il Giappone martedì sera contro il Giappone, stessa data in cui la Serbia di Pavlovic ospiterà l'Arabia Saudita mentre l'Ecuador di Estupinan sfiderà l'Olanda.
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