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Milan, titolarità in Nazionale per Tomori e Pavlovic e pochi minuti per Estupinan: ecco il resoconto

Milan, Nazionali: bene Tomori, Pavlovic ko, Estupinan entra dalla panchina
Ieri sera in campo con le proprie Nazionali Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic e Pervis Estupinan. Ecco come sono andate le loro gare
Redazione

Arrivano altre buone notizie dalle Nazionali. Come noto, la Serie A si è fermata per far spazio all'ultima pausa prima del Mondiale e sono numerosi i rossoneri chiamati dal proprio Paese per le amichevoli.

Milan, come sono andati Tomori, Pavlovic ed Estupinan?

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Ieri sera, tra le tante partite che si sono giocate, tre giocatori del Milan sono scesi in campo con la maglia della propria Nazionale e si tratta di tre difensori. Il primo, in ordine cronologico, è Fikayo Tomori. Il 23 rossonero è tornato alla titolarità con l'Inghilterra nel match giocato a 'Wembley' contro l'Uruguay, terminato 1-1 dopo i gol di White e Valverde. Per l'inglese 69' in campo e una buona prestazione generale, in cui si sottolinea il 75% di duelli aerei vinti e il 94% di passaggi completati.

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L'altro titolare di ieri sera è Strahinja Pavlovic, schierato centrale di sinistra nel 4-2-3-1 della Serbia e uscito sconfitto 3-0 dal match contro la Spagna di Lamine Yamal. Per lui 82' in campo e una prestazione discreta nonostante il risultato.

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L'ultimo giocatore del Milan in campo ieri sera è stato Pervis Estupinan. Il laterale mancino ha giocato una ventina di minuti nell'1-1 tra Marocco ed Ecuador. Per Tomori il prossimo impegno Nazionale è contro il Giappone martedì sera contro il Giappone, stessa data in cui la Serbia di Pavlovic ospiterà l'Arabia Saudita mentre l'Ecuador di Estupinan sfiderà l'Olanda.

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