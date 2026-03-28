Milan, Bernardo Silva possibile così

Il portoghese sarebbe anche finito nel mirino del Milan, ma non solo: in Italia ci sarebbe anche la Juventus e sarebbe apprezzato da tante altre squadre. Detto questo per il Diavolo sarebbe un colpo di primo valore: Bernardo Silva è ancora un centrocampista al top al livello mondiale, non è così in avanti con l'età (classe 1994) e i numeri restano importantissimi. In stagione ha giocato 30 partite in Premier League quasi sempre da titolare con 2 gol e 4 assist. 8 presenze e un gol in Champions League. Insomma resta un giocatore importantissimo che in Italia potrebbe spostare davvero tanto in qualsiasi posizione del centrocampo.