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Bernardo Silva al Milan: ecco quanto può costare davvero e come potrebbe accadere

Bernardo Silva al Milan: ecco quanto può costare davvero e come potrebbe accadere
Calciomercato Milan, Bernardo Silva resta uno degli obiettivi per l'estate dei rossoneri. Un colpo possibile a parametro zero. Ecco come e i possibili costi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Mancano sempre meno settimane alla fine della stagione e il Milan si appresta a vivere un calciomercato che potrebbe essere davvero cruciale per il futuro del club. Se il Diavolo dovesse centrare la qualificazione alla prossima edizione dalla Champions League la dirigenza del Milan dovrà lavorare duramente per allungare e rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Per questo non è da escludere un possibile interessamento per i giocatori che si liberano a zero a fine stagione. Quest'anno si liberano calciatori di livello assoluto, tra quelli presenti anche Bernardo Silva centrocampista del Manchester City che dovrebbe lasciare la squadra di Guardiola.

Milan, Bernardo Silva possibile così

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Il portoghese sarebbe anche finito nel mirino del Milan, ma non solo: in Italia ci sarebbe anche la Juventus e sarebbe apprezzato da tante altre squadre. Detto questo per il Diavolo sarebbe un colpo di primo valore: Bernardo Silva è ancora un centrocampista al top al livello mondiale, non è così in avanti con l'età (classe 1994) e i numeri restano importantissimi. In stagione ha giocato 30 partite in Premier League quasi sempre da titolare con 2 gol e 4 assist. 8 presenze e un gol in Champions League. Insomma resta un giocatore importantissimo che in Italia potrebbe spostare davvero tanto in qualsiasi posizione del centrocampo.

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Restano dei dubbi tattici perché il Milan non sta giocando con un trequartista e i ruoli esterni sono coperti, ma un giocatore del livello di Bernardo Silva può essere sfruttato ovunque e non sarebbe certo tattico il problema o l'ostacolo. L'arrivo del portoghese può arrivare davvero solo se la dirigenza rossonera dovesse fare uno sforzo importantissimo per portarlo a Milanello: Bernardo Silva guadagna 10,1 milioni di euro netti a stagione. Una cifra fuori dai parametri rossoneri. Considerando anche i costi per prenderlo a zero (tra commissioni e possibili bonus alla firma) il Diavolo dovrebbe fare uno sforzo importantissimo. Sarebbe fattibile solo se il centrocampista del City dovesse fare una scelta alla Modric: rinunciare a qualche milioni per giocare nel Milan.

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