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Restano dei dubbi tattici perché il Milan non sta giocando con un trequartista e i ruoli esterni sono coperti, ma un giocatore del livello di Bernardo Silva può essere sfruttato ovunque e non sarebbe certo tattico il problema o l'ostacolo. L'arrivo del portoghese può arrivare davvero solo se la dirigenza rossonera dovesse fare uno sforzo importantissimo per portarlo a Milanello: Bernardo Silva guadagna 10,1 milioni di euro netti a stagione. Una cifra fuori dai parametri rossoneri. Considerando anche i costi per prenderlo a zero (tra commissioni e possibili bonus alla firma) il Diavolo dovrebbe fare uno sforzo importantissimo. Sarebbe fattibile solo se il centrocampista del City dovesse fare una scelta alla Modric: rinunciare a qualche milioni per giocare nel Milan.
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