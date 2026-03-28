Fullkrug (quasi) deciso il destino dell’attaccante al Milan: parla Moretto

Il Milan potrebbe cambiare molto specialmente in attacco in vista della prossima stagione. I rossoneri con ogni probabilità dovrebbero giocare la Champions League se servirà almeno un colpo importante per il reparto avanzato. Per Allegri pronta una prima punta che possa garantire 20 gol in una stagione. Si parla già di Kean, di Retegui e di Castro , ma si potrebbero aggiungere altri nomi da qui a giugno. Chi può lasciare il Milan è Fullkrug . Ecco le ultime notizie dal giornalista Matteo Moretto .

"Vi avevo detto che un po' per l'età e un po' per i costi dell'operazione sarebbe stato difficile che il Milan a giugno potesse riscattare Fullkrug. Vi confermo questa linea. Mi dicono che ci sono pochissime chance di vedere Fullkrug un alto anno con la maglia del Milan. Diritto di riscatto a 5 milioni di euro, ma il club è già alla ricerca di una prima punta fisica che possa giocare in quel ruolo. Fullkrug rientrerebbe così al West Ham".