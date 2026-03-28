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Tresoldi vuole partire: decisa anche la cifra. E c’è un indizio verso il Milan

Calciomercato Milan, Tresoldi vuole partite: ecco la cifra e l'indizio
Calciomercato Milan, arriva una notizia davvero importante per futuro di Tresoldi. E c'è anche un indizio in direzione dei rossoneri. Ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, i rossoneri in estate potrebbero andare alla ricerca di un attaccante per rinforzare la propria rosa. Servirà sicuramente un bomber importante che sia in grado di garantire una ventina di gol stagionali a Massimiliano Allegri. Occhio però che se il Diavolo dovesse vendere tanto nel reparto potrebbero arrivare anche due attaccanti, con il secondo che potrebbe essere un profilo più giovane e di prospettiva rispetto al primo. Il destino di Nkunku, Fullkrug e Gimenez resta molto in bilico e se dovessero andare via tutti il Milan si ritroverebbe senza prime punte di ruolo.

Calciomercato Milan, ecco il prezzo di Tresoldi

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Un giocatore che ha spesso parlato benissimo del Milan è Nicolò Tresoldi prima punta classe 2004 del Bruges. Ecco le sue dichiarazioni più recenti sui rossoneri: "È il sogno che mi spinge a lavorare duramente tutti i giorni. Qui al Bruges mi trovo molto bene, e so anche che la strada davanti è ancora lunga. Però il sogno di giocare nel Milan è qui, dentro la testa. Ci penso ogni mattina non appena mi sveglio". Parole davvero importanti. Arrivano novità su Tresoldi e le riporta il giornalista di Sky Sport Germania Florian Plettenberg.

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"Nicolò Tresoldi ha intenzione di trasferirsi quest'estate. Il suo prezzo è stimato tra i 25 e i 30 milioni di euro. I club spagnoli, italiani e tedeschi che dovrebbero partecipare alla Champions League sono interessati e stanno conducendo trattative riservate". Plettenberg non fa il nome di club specifici, ma il Milan rientra nell'identikit descritto. Occhio quindi ai rossoneri, specialmente se dovessero arrivare cessioni importanti in attacco. Sarebbe un colpo importante per il futuro del club e sulla voglia del calciatore assolutamente zero dubbi. Chissà che il sogno di Tresoldi non diventi realtà.

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