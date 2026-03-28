Calciomercato Milan, Tresoldi vuole partite: ecco la cifra e l'indizio

"Nicolò Tresoldi ha intenzione di trasferirsi quest'estate. Il suo prezzo è stimato tra i 25 e i 30 milioni di euro. I club spagnoli, italiani e tedeschi che dovrebbero partecipare alla Champions League sono interessati e stanno conducendo trattative riservate". Plettenberg non fa il nome di club specifici, ma il Milan rientra nell'identikit descritto. Occhio quindi ai rossoneri, specialmente se dovessero arrivare cessioni importanti in attacco. Sarebbe un colpo importante per il futuro del club e sulla voglia del calciatore assolutamente zero dubbi. Chissà che il sogno di Tresoldi non diventi realtà.