Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato anche del calciomercato del Milan nel suo editoriale settimanale per 'Tuttomercatoweb'. Spazio al summit andato in scena tra Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera per organizzare e mettere le basi sul futuro del club. "I due colpi principali saranno un forte difensore centrale e un attaccante da 20 gol", scrive Ceccarini.

"È chiaro che molto dipenderà anche dal budget a disposizione. Ovviamente la qualificazione in Champions è indispensabile e si aggiungerebbe ai 30 milioni già sicuri relativi ai riscatti di Pobega, Jimenez e Morata. Altri soldi potrebbero arrivare da quelli eventuali di Colombo, Chukwueze, Terracciano, Musah e Bennacer e magari anche dalle cessioni di Nkunku e Gimenez". Oltre a questi possibili soldi, Ceccarini parla anche della situazione legata a Leao: "Anche il futuro di Leao è ancora tutto da scrivere. Davanti ad una proposta importante e adeguata il Milan potrebbe dare il via libera ad una sua partenza".