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Calciomercato, Ceccarini: “Milan due colpi principali. Leao? Potrebbe partire se …”

Calciomercato, Ceccarini: 'Milan due colpi principali. Leao? Potrebbe partire se ...'
Il giornalista Niccolò Ceccarini ha scritto anche del calciomercato del Milan svelando i possibili obiettivi e parlando del futuro di Leao. L'estratto da 'Tuttomercatoweb'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato anche del calciomercato del Milan nel suo editoriale settimanale per 'Tuttomercatoweb'. Spazio al summit andato in scena tra Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera per organizzare e mettere le basi sul futuro del club. "I due colpi principali saranno un forte difensore centrale e un attaccante da 20 gol", scrive Ceccarini.

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"È chiaro che molto dipenderà anche dal budget a disposizione. Ovviamente la qualificazione in Champions è indispensabile e si aggiungerebbe ai 30 milioni già sicuri relativi ai riscatti di Pobega, Jimenez e Morata. Altri soldi potrebbero arrivare da quelli eventuali di Colombo, Chukwueze, Terracciano, Musah e Bennacer e magari anche dalle cessioni di Nkunku e Gimenez". Oltre a questi possibili soldi, Ceccarini parla anche della situazione legata a Leao: "Anche il futuro di Leao è ancora tutto da scrivere. Davanti ad una proposta importante e adeguata il Milan potrebbe dare il via libera ad una sua partenza".

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