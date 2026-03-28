Calciomercato Milan, mancano sempre meno settimane al termine di una stagione che sta portando i rossoneri verso un obiettivo molto importante ovvero quello di tornare a giocare la Champions League dalla prossima stagione. Resta vivo il sogno Scudetto, ma il destino lo ha nelle mani l'Inter in testa con 6 punti di vantaggio. In caso di ritorno in Europa la dirigenza rossonera dovrà lavorare e molto per allungare e rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. E allora perché non pensare ai possibili colpi a parametro zero?PROSSIMA SCHEDA>>>