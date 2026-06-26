Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Si accende il mercato del Milan. Nel giorno dell'annuncio di Massimo Calvelli come nuovo CEO, il club rossonero ha definito l'acquisto di Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain per una cifra complessiva che, tra base fissa e bonus, dovrebbe toccare i 70 milioni di euro. Le trattative sull'asse guidato dal procuratore Jorge Mendes, però, non si fermano all'attaccante. Dalla Spagna circolano con insistenza indiscrezioni su un interesse per Marc Casadó, centrocampista classe 2003 di proprietà del Barcellona.
Calciomercato, Mendes spinge per portare Casadó al MilanCasadó, cresciuto nel settore giovanile blaugrana, sta trovando pochissimo spazio sotto la guida tecnica di Hansi Flick. Il Barcellona spinge per una cessione a titolo definitivo per alleggerire il proprio monte ingaggi. Ad oggi, le uniche proposte concrete per l'acquisto del cartellino sono arrivate dall'Arabia Saudita. Questa destinazione è stata però respinta sia da Mendes sia dal giocatore, intenzionato a dare assoluta priorità a eventuali offerte dall’Europa.
La richiesta del BarcellonaLa richiesta del Barcellona dovrebbe partire da una base di 20 milioni di euro, una cifra accessibile per le casse del club rossonero. Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘Sport’, il super agente portoghese Jorge Mendes avrebbe proposto Casadó al Milan approfittando dei dialoghi quotidiani avviati per la chiusura dell'affare Ramos.
L'affollamento a centrocampo e la formula dell'operazioneSecondo ‘Sport’, Casadó avrebbe aperto al trasferimento in Italia, convinto di poter completare il proprio percorso di crescita in Serie A. Prima di affondare il colpo, però, la dirigenza del Milan deve riuscire a piazzare Fofana e Loftus-Cheek, destinati all’addio, ma su cui ancora non si registrano offerte ufficiali. Mendes starebbe lavorando per impostare l'affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto senza obbligo.
Milan, attenzione alla concorrenza per CasadóIl Milan non è l'unico club ad aver preso informazioni sul centrocampista del Barcellona. Escluse le opzioni saudite, per il Casadó si sono mossi alcuni club in Portogallo e in Spagna, tra cui in particolare il Betis Siviglia. Nonostante i sondaggi della concorrenza, la pista che porta a Milano viene presentata come quella più calda, proprio grazie alla mediazione diretta di Jorge Mendes, intenzionato a chiudere una doppia operazione con i rossoneri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultime Notizie
Milan, accordo trovato per Gonçalo Ramos. Calvelli nominato nuovo CEO. La giornata di Cardinale a Casa Milan
News Calciomercato
Milan, accordo totale per Gonçalo Ramos: il giocatore ha già svolto le visite mediche
Interviste
Tutto sul mercato del Milan con Bendoni: da Ramos a Hjulmand e Amorim
Live
Mercato Milan Live | È fatta per Gonçalo Ramos. Summit in sede con Cardinale
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti