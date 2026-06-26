Attraverso una nota ufficiale, il Milan ha annunciato la nomina di Massimo Calvelli nel ruolo di Chief Executive Officer (CEO). Si tratta di un tassello cruciale che va a ridefinire la governance del club di Via Aldo Rossi, inserendo una figura di spicco della leadership internazionale nel mondo dello sport-business.

Oltre a guidare l'organizzazione rossonera, Calvelli manterrà i suoi attuali incarichi strategici all'interno del fondo di investimento controllante, conservando i ruoli di CEO International di RedBird Development Group e di Operating Partner di RedBird Capital Partners. Questa scelta riflette in modo nitido il modello operativo di RedBird, volto a integrare competenze manageriali dirette nei propri investimenti principali per accelerare lo sviluppo aziendale e sportivo.

Le linee guida di Gerry Cardinale: "Senso di urgenza per vincere"

"Il mandato è chiaro: vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere, in tutto ciò che riguarda il Milan, ma soprattutto sul terreno di gioco. Da oggi l'intera organizzazione potrà beneficiare della presenza a tempo pieno di Massimo, della sua determinazione e del senso di urgenza con cui lavorerà per riportare nel Club una cultura della vittoria e dei risultati".

Il piano di Calvelli e la totale sintonia con Rúben Amorim

«Sono entusiasta di lavorare a stretto contatto con il nostro nuovo Head Coach Rúben Amorim e il suo staff, già pienamente integrati e al lavoro in piena sintonia con l'attuale leadership dell'area sportiva» , le parole del dirigente, che punta a migliorare e innovare i processi societari rimasti finora inespressi.

Chi è Massimo Calvelli: dal tennis professionistico ai vertici di Nike e ATP

Periodo / Ruolo Istituzione / Azienda Impatto e competenze strategiche 2020 - 2025 (CEO) ATP (Association of Tennis Professionals) Ha guidato l'era della profonda trasformazione globale e commerciale del tennis maschile. Leadership International Nike / Wilson / Amer Sports Sviluppo di piattaforme commerciali di riferimento e strategie di espansione globale del brand. Inizio Carriera Atleta Professionista Conoscenza diretta delle dinamiche di spogliatoio e della cultura legata alla performance sul campo.

Il fondatore di RedBird,, ha blindato la nomina spiegando come Calvelli, insieme al Partner David Castelblanco, abbia co-guidato l'investimento nel Milan con un riporto gerarchico diretto. Il patron statunitense ha tracciato una linea di demarcazione netta rispetto al passato, invocando una svolta mentale immediata all'interno di tutto l'ambiente rossonero.Il neo-amministratore delegato rossonero ha espresso massima serietà nell'affrontare la sfida, sottolineando l'obiettivo di soddisfare le aspettative della vastissima platea di sostenitori del Diavolo, stimata in circa 600 milioni di tifosi nel mondo. Calvelli ha confermato di aver analizzato a fondo la struttura del club nell'ultimo anno e ha annunciato una totale unità d'intenti con la nuova area tecnica guidata dal tecnico portoghese.Il background del nuovo CEO rossonero certifica un profilo d'élite globale. Prima di sposare il progetto di RedBird, Calvelli ha vissuto una carriera agonistica come atleta professionista, per poi traslare le proprie competenze dietro la scrivania dei più importanti brand commerciali e istituzioni dello sport mondiale.