Il calciomercato in uscita del Milan registra un nuovo caso spinoso: dopo Fikayo Tomori e Youssouf Fofana, anche Christopher Nkunku è stato ufficialmente escluso dal progetto tecnico di Rúben Amorim. L'attaccante francese classe 1997, acquistato l'estate scorsa dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus sotto la gestione di Massimiliano Allegri, non ha convinto il nuovo allenatore portoghese durante i test pre-campionato contro Inter e Blues. Il club rossonero guidato da Gerry Cardinale cerca ora una sistemazione a titolo definitivo per il numero 18 a Via Aldo Rossi, accendendo i radar di Newcastle, Aston Villa, Borussia Dortmund e del suo vecchio club, il RB Lipsia, mentre la Roma si è defilata dopo aver virato su Rodrigo Mora e Malick Fofana.

Il flop di Nkunku al Milan: i numeri della gestione Allegri

L'investimento pesante effettuato dalla dirigenza milanista nel 2025 era legato alla speranza di ritrovare il giocatore devastante ammirato in Germania con la maglia del RB Lipsia, capace di siglare ben 58 reti in 88 partite nel biennio 2021-2023. L'esperienza all'ombra del Duomo si è rivelata un flop. Sotto la guida di Massimiliano Allegri nella stagione 2025-2026, il francese ha racimolato 35 presenze totali e appena 1.528 minuti sul terreno di gioco.

Nonostante un bottino complessivo tutto sommato discreto, composto da 8 gol e 3 assist, Nkunku non è mai riuscito a integrarsi nei meccanismi tattici né a imporsi come un elemento in grado di fare la differenza nei big match. Valutato attentamente da Amorim durante i passati impegni estivi, l'attaccante cresciuto nel settore giovanile del PSG è stato bocciato a sorpresa in vista del debutto ufficiale nella Serie A 2026-2027.

Cifre e mercato: la richiesta rossonera e l'assalto del Newcastle

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Nkunku è legato al Milan da un pesante contratto a lungo termine valido fino al 30 giugno 2030, con uno stipendio netto da 5 milioni di euro a stagione. Per evitare una sanguinosa minusvalenza a bilancio, la dirigenza rossonera ha fissato il prezzo del cartellino tra i 30 e i 35 milioni di euro. Se in Serie A la Roma ha abbandonato la pista per concentrarsi sugli obiettivi Malick Fofana e Rodrigo Mora, le richieste dall'estero non mancano.In Bundesliga sia il Lipsia che il Borussia Dortmund monitorano la situazione, ma la sensazione diffusa è che il classe '97 preferisca un ritorno di prestigio in Premier League. Oltre all'interesse dell'Aston Villa, il Newcastle si sta muovendo con estrema decisione sull'asse Milano-Inghilterra, portando avanti. Le ultime indiscrezioni di mercato riferiscono di un'offerta ufficiale delle 'Magpies' da 30 milioni di euro già recapitata in sede: ore calde per la fumata bianca. Arriverà?