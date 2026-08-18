La Roma è davvero interessata ad acquistare Rafael Leao: Matteo Moretto fa chiarezza sul futuro dell'attaccante del Milan
Leão può davvero restare al Milan? Intanto il Galatasaray si è rifatto sotto
Secondo un'indiscrezione riportata dal giornalista Sacha Tavolieri su X, il super agente portoghese Jorge Mendes avrebbe offerto Rafael Leao alla Roma. L'attaccante portoghese resta in uscita dal Milan, soprattutto in virtù del recente arrivo di Diego Moreira, ma la pista che porta alla capitale è stata raffreddata dall'esperto di mercato Matteo Moretto.
I numeri di Leao al MilanNegli otto anni con la maglia del Milan, Leao ha segnato 80 gol e servito 65 assist in 291 presenze, diventando il 15° marcatore nella storia del club, oltre che il 6° assistman all-time. A livello realizzativo, la stagione 2025-2026 è stata la peggiore dalla 2020-2021. Il portoghese, infatti, ha chiuso a quota 10 reti e 3 assist in 31 presenze, per un totale di 13 contributi gol complessivi: nelle ultime sei annate il giocatore non aveva mai fatto meno di 25 nella somma tra gol e assist.
Milan, Leão alla Roma? Moretto frenaIntervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha commentato le voci delle ultime ore secondo cui Leao sarebbe stato proposto alla Roma.
“Da quanto mi risulta Leao alla Roma è una situazione vecchia. C’è stato un sondaggio ad inizio mercato, da lì in poi il nulla. La Roma è andata su altri obiettivi. Ad oggi Leao non apre a delle soluzioni italiane. A livello di stipendio è difficile per il club di Serie A avvicinarsi alle richieste del portoghese. Nei prossimi giorni capiremo meglio. Abbiamo parlato del Galatasaray e dell’Arabia: io resterei più su questo tipo di soluzione”.
Cosa filtra sul futuro di LeaoIl club che ha mosso i passi più concreti per Leao, fino ad ora, è stato il Galatasaray. La società turca ha presentato al Milan un'offerta ufficiale da 35 milioni di euro, ma la dirigenza rossonera, che punta ad incassarne almeno 45, ha respinto la proposta dei 'Cimbom'. I turchi non sembrano intenzionati a rilanciare, bensì vorrebbero aspettare gli ultimi giorni di mercato per strappare il portoghese a prezzo di saldo. Come spiegato da Moretto, anche in Saudi Pro League si registrano squadre interessate al numero 10 milanista.
L'indiscrezione sul Chelsea e l'ingaggio chiesto da LeaoStando a quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', anche il Chelsea starebbe pensando a Leao. I 'Blues' potrebbero arrivare al portoghese attraverso uno scambio con il connazionale Pedro Neto. A complicare l'uscita del numero 10 rossonero sono le richieste di ingaggio: il giocatore è disposto a prendere in considerazione soltanto offerte da almeno 10/12 milioni di euro netti a stagione. La telenovela, con ogni probabilità, andrà avanti fino agli ultimi giorni di mercato, ma in questo momento Leao è più vicino alla cessione che alla permanenza al Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Editoriali e Analisi
Probabile formazione: dove giocherà Diego Moreira nel Milan di Amorim
Live
Calciomercato Milan, Moreira: visite terminate, ora l'idoneità sportiva | LIVE
News Calciomercato
Milan Top News: Moreira a Milano, intrigo Leão-Chelsea e clamoroso maxi scambio con la Juve
News Calciomercato
Milan, ritorno al passato per Nkunku: il RB Lipsia spinge per riprenderselo. La situazione
Live
Mercato Milan LIVE | Visite per Moreira. Leão tra Arabia e Inghilterra. Nkunku torna a Lipsia?
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti