Rivoluzione totale nel Milan di Rúben Amorim: il summit di calciomercato a Milanello con il proprietario Gerry Cardinale e i dirigenti Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner ha decretato l'esclusione dai piani tecnici di David Odogu, Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku. Se per il giovane Odogu il trasferimento al Tolosa in prestito secco è ormai cosa fatta, i riflettori si accendono ora sul futuro del difensore inglese numero 23. Sotto contratto fino al 30 giugno 2027, l'eroe dello Scudetto 2022 è finito al centro di un intreccio di mercato in Serie A che coinvolge la Lazio e la Juventus, sebbene la sua preferenza sia un ritorno in Premier League dove si muovono Newcastle, Liverpool e il Coventry City di Frank Lampard.

Tomori ai saluti: il no alla Lazio e la tentazione Juventus

L'avventura di Fikayo Tomori in maglia rossonera è giunta ai titoli di coda dopo cinque stagioni e mezzo impreziosite da 214 presenze, 7 gol, 6 assist, uno Scudetto nel 2022 e la Supercoppa Italiana 2025. La linea societaria di Via Aldo Rossi è categorica: il centrale britannico lascerà il club solo a titolo definitivo, vista la ravvicinata scadenza contrattuale. Questa condizione gela sul nascere le speranze della Lazio. Il club capitolino, alle prese con una rigorosa politica di mercato a saldo zero, ha effettuato i primi sondaggi ma non ha i margini economici attualmente per chiudere la trattativa.

Sfumata anche l'ipotesi di uno scambio con il terzino biancoceleste Nuno Tavares, dato che il Milan ha appena blindato la corsia mancina con l'arrivo di Diego Moreira. Resta invece viva la pista interna che porta alla Juventus. I bianconeri seguono Tomori da diverse sessioni e le due dirigenze potrebbero imbastire uno scambio di cartellini inserendo nell'operazione altri elementi in uscita dalla Continassa graditi ad Amorim.

Sirene dalla Premier League: l'offerta del Newcastle e la suggestione Lampard

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Nonostante i corteggiamenti italiani, il desiderio profondo di Tomori è quello di riabbracciare il campionato inglese, ferito dall'improvviso addio forzato al Diavolo. Le pretendenti in patria non mancano. Il Coventry City si è mosso spinto dalla presenza in panchina di Frank Lampard, il manager che ha cresciuto e valorizzato "Fik" ai tempi del Derby County e del Chelsea.La pista più concreta e affascinante porta però dritta a palcoscenici di prima fascia. Oltre all'interesse esplorativo del Liverpool, la proposta più tangibile è quella del Newcastle. I Magpies hanno assoluto bisogno di puntellare il reparto arretrato e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbero già recapitato alla dirigenza milanista un'offerta ufficiale da 14 milioni di euro. La decisione finale è ormai dietro l'angolo.