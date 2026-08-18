Il futuro di Youssouf Fofana potrebbe infiammare le ultime settimane di calciomercato attraverso un clamoroso asse tra il Milan e la Juventus. Escluso dal progetto tecnico di Rúben Amorim a Milanello, il centrocampista francese è finito concretamente nel mirino del club bianconero, che valuta l'operazione sia su base economica sia tramite l'inserimento di contropartite. Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Andrea Longoni sul canale YouTube di Milan Hello, a seguito di un confronto diretto con l'esperto di vicende juventine Luca Momblano, oltre alla pista che porta a Nico González (sempre sospeso tra i bianconeri e l'Atlético Madrid di Diego Pablo Simeone), sono emersi tre nuovi profili di altissimo livello per uno scambio: il trequartista Edon Zhegrova, il centrocampista Teun Koopmeiners e l'attaccante Jonathan David, ideale come vice di Gonçalo Ramos.

Calciomercato Milan, asse con la Juventus: l'ipotesi Zhegrova per la trequarti di Amorim

La necessità primaria del Milan in questa fase del mercato è l'innesto di un trequartista di piede mancino che ami agire sulla corsia di destra per poi accentrarsi sul suo piede forte. Se la pista Nico González dovesse sfumare a causa del forte inserimento dell'Atlético Madrid, l'intreccio con la Juventus potrebbe regalare ad Amorim il profilo perfetto per il suo 3-4-2-1: Edon Zhegrova.

Il fantasista kosovaro risponde perfettamente all'identikit tracciato dall'allenatore portoghese. Inserire Zhegrova nell'operazione legata a Fofana consentirebbe alla Juventus di puntellare la mediana a disposizione di Luciano Spalletti e al Milan di colmare la lacuna sulla trequarti senza intaccare il budget per gli acquisti, trovando un elemento di grandissima qualità e imprevedibilità nell'uno contro uno.

Da Koopmeiners a Jonathan David: i colpi a sorpresa nello scambio per Fofana

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.