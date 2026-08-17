Continua a scaldarsi l'asse Roma-Oporto, che promette di scatenare un vero e proprio effetto domino sugli attacchi europei. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto durante un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, le sorti del centro avanti messicano del Milan Santiago Gimenez sono ormai strettamente legate a doppio filo agli sviluppi della trattativa tra la Roma e il Porto per Rodrigo Mora.

Milan, aggiornamenti su Gimenez

"Non appensa si sbloccherà definitivamente l'affare tra Porto e Roma per Rodrigo Mora mi aspetto anche i passi decisivi e finali da parte dei portoghesi per Santiago Gimenez. Il messicano ha un accordo totale con il Porto, serve sbloccare la trattativa tra i duce club, ma l'operazione Gimenez è di fatto legata a quella di Mora".

L'incastro di mercato è ormai delineato nei minimi dettagli: la chiave di volta per far decollare definitivamente l'operazione che porterebbe inè la fumata bianca tra i club per il giovane talentoNon appena la trattativa tra la società capitolina e la squadra portoghese si sbloccherà, la dirigenza del club lusitano muoverai passi decisivi per chiudere l'acquisto del messicano: