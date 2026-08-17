Retroscena di Tuttosport sul calciomercato del Milan: in arrivo il summit decisivo tra Gerry Cardinale e Rúben Amorim. I nomi e la strategia
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Il calciomercato del Milan entra nella sua fase più calda e decisiva. Come confermato dal quotidiano sportivo Tuttosport, a metà settimana è atteso a Milanello lo sbarco di Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero. Il patron statunitense avrà un nuovo summit strategico con l'allenatore Rúben Amorim per completare la profonda rivoluzione d'organico iniziata a metà agosto. Sul tavolo del vertice ci saranno le cessioni illustri, a partire dal caso Rafael Leão, e la definizione dei nuovi acquisti di spessore internazionale sulla scia degli arrivi di Mario Gila e Gonçalo Ramos.
Rivoluzione Milan: la lista degli epurati e dei cedibili di AmorimIl vertice di metà settimana servirà a dare seguito operativo alle drastiche decisioni maturate tra il 12 e il 13 agosto scorsi, quando l'allenatore portoghese ha definito i confini del nuovo progetto tecnico. La lista dei calciatori destinati all'addio è corposa e ben definita. Tra gli epurati storici figurano i difensori David Odogu e Fikayo Tomori, il centrocampista Youssouf Fofana e l'attaccante Christopher Nkunku, a cui si aggiunge Warren Bondo, da tempo fuori dai piani.
A questi nomi si affianca l'elenco dei giocatori considerati cedibili di fronte a offerte congrue: Filippo Terracciano, Pervis Estupiñán, il bomber messicano Santiago Giménez e, soprattutto, la stella portoghese Rafael Leão.
Calciomercato Milan, le richieste di Amorim: tre colpi di spessore internazionaleParallelamente alle grandi manovre in uscita, il Milan deve puntellare l'organico per garantire la competitività richiesta su tutti i fronti. Secondo il quotidiano torinese, Amorim avrebbe richiesto a Cardinale 5-6 acquisti, di cui almeno 3 devono essere assicurati. I ruoli prioritari già individuati sono tre: un difensore centrale, un esterno a tutta fascia e un trequartista.
La linea guida della società è chiara: non si cercheranno scommesse o profili da valorizzare, bensì elementi affermati capaci di garantire un salto di qualità immediato. Il modello di riferimento è rappresentato dagli sforzi già compiuti per Gonçalo Ramos (valutato 80 milioni di euro) e Mario Gila (acquistato per 30 milioni di euro, bonus inclusi), pur valutando profili con un impatto economico differente ma con la medesima caratura tecnica.
Il caso Leão e l'esordio a Torino: l'agenda di Gerry CardinaleIl momento più delicato della settimana di Gerry Cardinale a Milanello sarà rappresentato dall'atteso faccia a faccia privato con Rafael Leão. Il numero 10 rossonero verrà convocato dalla proprietà per comprendere come una separazione immediata in questa finestra di mercato possa rappresentare la scelta migliore per il futuro di entrambe le parti, agevolando così le manovre di spessore in entrata.
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