Il calciomercato del Milan entra nella sua fase più calda e decisiva. Come confermato dal quotidiano sportivo Tuttosport, a metà settimana è atteso a Milanello lo sbarco di Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero. Il patron statunitense avrà un nuovo summit strategico con l'allenatore Rúben Amorim per completare la profonda rivoluzione d'organico iniziata a metà agosto. Sul tavolo del vertice ci saranno le cessioni illustri, a partire dal caso Rafael Leão, e la definizione dei nuovi acquisti di spessore internazionale sulla scia degli arrivi di Mario Gila e Gonçalo Ramos.

Rivoluzione Milan: la lista degli epurati e dei cedibili di Amorim

Il vertice di metà settimana servirà a dare seguito operativo alle drastiche decisioni maturate tra il 12 e il 13 agosto scorsi, quando l'allenatore portoghese ha definito i confini del nuovo progetto tecnico. La lista dei calciatori destinati all'addio è corposa e ben definita. Tra gli epurati storici figurano i difensori, il centrocampistae l'attaccante, a cui si aggiunge, da tempo fuori dai piani.

A questi nomi si affianca l'elenco dei giocatori considerati cedibili di fronte a offerte congrue: Filippo Terracciano, Pervis Estupiñán, il bomber messicano Santiago Giménez e, soprattutto, la stella portoghese Rafael Leão.

Calciomercato Milan, le richieste di Amorim: tre colpi di spessore internazionale

Parallelamente alle grandi manovre in uscita, il Milan deve puntellare l'organico per garantire la competitività richiesta su tutti i fronti. Secondo il quotidiano torinese, Amorim avrebbe richiesto a Cardinale 5-6 acquisti, di cui almeno 3 devono essere assicurati. I ruoli prioritari già individuati sono tre:

La linea guida della società è chiara: non si cercheranno scommesse o profili da valorizzare, bensì elementi affermati capaci di garantire un salto di qualità immediato. Il modello di riferimento è rappresentato dagli sforzi già compiuti per Gonçalo Ramos (valutato 80 milioni di euro) e Mario Gila (acquistato per 30 milioni di euro, bonus inclusi), pur valutando profili con un impatto economico differente ma con la medesima caratura tecnica.

Il caso Leão e l'esordio a Torino: l'agenda di Gerry Cardinale

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il momento più delicato della settimana di Gerry Cardinale a Milanello sarà rappresentato dall'atteso faccia a faccia privato con Rafael Leão. Il numero 10 rossonero verrà convocato dalla proprietà per comprendere come una separazione immediata in questa finestra di mercato possa rappresentare la scelta migliore per il futuro di entrambe le parti, agevolando così le manovre di spessore in entrata.Dopo aver pianificato il futuro societario e sportivo a Milanello, l'agenda del numero uno di RedBird si sposterà sul campo. Cardinale sarà infatti presente in tribuna d'onore domenica sera a, per assistere da vicino al debutto ufficiale del nuovo Milan di Rúben Amorim nella prima giornata del campionato di Serie A.