Il Milan di Gerry Cardinale scuote il calciomercato della Serie A con un colpo improvviso: il club rossonero ha definito l'acquisto a titolo definitivo di Diego Moreira, esterno belga classe 2004 proveniente dallo Strasburgo. L'operazione lampo, fortemente voluta dall'allenatore Rúben Amorim, comporta un investimento complessivo da 45 milioni di euro di base fissa a cui si aggiungono cospicui bonus. Il calciatore atterrerà oggi a Milano alle ore 12:00 presso l'aeroporto di Linate Prime per sottoporsi alle visite mediche di rito tra la clinica La Madonnina e il Centro Ambrosiano, prima di firmare il contratto a Casa Milan fino al 30 giugno 2031. Nella rosa rossonera ritroverà i connazionali Koni De Winter e Alexis Saelemaekers, aggregandosi ai precedenti innesti estivi Gonçalo Ramos, Mario Gila e Sankhoun Diawara.

I dettagli economici dell'affare Moreira: l'impatto sul bilancio del Milan

L'affare legato a Diego Moreira fa schizzare gli investimenti complessivi del Diavolo in questa sessione estiva a quota 150 milioni di euro. La dirigenza di Via Aldo Rossi ha superato la concorrenza dellae l'interesse concreto delstaccando un assegno pesante: ai 45 milioni di euro garantiti allo Strasburgo si sommeranno circa 20 milioni di bonus, anche se non tutti facilmente raggiungibili. Per l'ala belga di origini portoghesi è pronto un contratto quinquennale da 3 milioni di euro netti a stagione.

Un'operazione condotta senza la necessità di registrare prima dolorose cessioni illustri. Le uniche entrate immediate a bilancio derivano infatti dai riscatti obbligatori o opzionali di elementi come Tommaso Pobega, Álex Jiménez, Álvaro Morata e Lorenzo Colombo, oltre ai bonus attivi scattati dalle storiche cessioni passate di Sandro Tonali e Tijjani Reijnders.

Duttilità e schemi tattici: come Rúben Amorim utilizzerà il belga

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L'approdo di Moreira a Milanello rappresenta un innesto cruciale per l'architettura tattica di Rúben Amorim. Nato originariamente come ala pura nel settore giovanile del Benfica, il classe 2004 ha progressivamente completato la propria evoluzione calcistica in Ligue 1 abbassando il raggio d'azione. Nelle ultime stagioni si è imposto come un autentico esterno di centrocampo a tutta fascia, capace di coprire con la medesima qualità tecnica sia la corsia di destra che quella di sinistra.Per lo scacchiere tattico del tecnico portoghese, Moreira garantisce quella duttilità e quell'intensità necessarie per interpretare il ruolo di "quinto" nel centrocampo a cinque o, all'occorrenza, per agire da esterno offensivo puro in un tridente flessibile. Velocità nell'uno contro uno e un'ottima propensione al sacrificio difensivo lo rendono il profilo ideale per le rotazioni ad alto ritmo richieste dal Milan in Italia e in Europa.