Il nuovo assetto societario del Milan non prevede la presenza di un direttore sportivo classico. Le decisioni di mercato saranno affidate a Ruben Amorim, che indicherà le caratteristiche tecniche dei giocatori necessari a rinforzare la rosa. Una volta individuato il profilo, la palla passerà al Director of Football Intelligence Bobby Gradiner, che avrà il compito di convertire i parametri in nomi di calciatori attraverso un modello data-driven. L'uomo che condurrà le trattative sarà invece Hendrik Almstadt, direttore del player trading. Un modello sperimentale, che potrebbe essere facilmente influenzato da agenti esterni come il super procuratore portoghese Jorge Mendes.

Calciomercato Milan, i 5 giocatori di Mendes che possono vestire rossonero

Manuel Ugarte: mediano del Manchester United

mediano del Manchester United Daniel Bragança: centrocampista dello Sporting

centrocampista dello Sporting Francisco Trincão: trequartista dello Sporting

trequartista dello Sporting Gonçalo Ramos: attaccante del PSG

attaccante del PSG Pedro Gonçalves: esterno d'attacco dello Sporting

è assistito proprio da, che cura i suoi interessi da inizio carriera. Ma oltre al nuovo allenatore, ci sono tanti nomi che sono stati accostati al Milan negli ultimi giorni riconducibili alla galassia dell'agente portoghese:

Noi di PianetaMilan abbiamo analizzato le caratteristiche tecniche di tutti questi calciatori, valutando lo stato della trattativa, i costi dell'operazione e il loro possibile impatto con il mondo Milan.

Manuel Ugarte

Come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione e successivamente confermato dalla 'Gazzetta dello Sport', sulla lista dei desideri del tecnico portoghese per rinforzare il centrocampo ci sarebbe Manuel Ugarte.ha allenato l'uruguaiano classe 2001 sia alloche ale nutre una profonda stima nei suoi confronti. Sotto la gestione del nuovo allenatore del, il classe 2001 ha collezionatocomplessive tra il 2021 e il 2025, per un bottino complessivo diin 8336 minuti totali in campo.

La richiesta dei 'Red Devils' dovrebbe partire da una base di 30 milioni di euro, ma le prestazioni del giocatore al Mondiale potrebbe aumentare o abbassare la cifra. Il nodo principale resta legato all'ingaggio: a Manchester, Ugarte percepisce uno stipendio da 7 milioni di euro a stagione e ha un contratto valido fino al 2029. Difficilmente il giocatore sarà disposto ad abbassarsi l'ingaggio, ma una soluzione in prestito, magari con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi, potrebbe essere una formula in grado di mettere d'accordo tutti.

Daniel Bragança

Un altro giocatore assistito dache potrebbe vestire la maglia del. Classe 1999, il calciatore in questione è un centrocampista mancino dotato di buone geometrie e abile in fase di interdizione. La mediana rossonera è destinata a salutare Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana e Bragança potrebbe rappresentare un'alternativa di livello nello scacchiere di, che lo ha già allenato ai tempi dello

La stagione appena terminata è stata pesantemente condizionata dalla rottura del legamento crociato rimediata il 16 febbraio 2025. Bragança è rimasto ai box per quasi un anno, prima di tornare in campo il 3 gennaio a 322 giorni di distanza dall'ultima volta. Nella seconda parte di Liga Portugal, il giocatore è riuscito a ritrovare ritmo e continuità, come testimoniano le 6 reti realizzate in 25 presenze complessive. Il suo valore di mercato si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro: una cifra pienamente accessibile per il Milan.

Francisco Trincão

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', un altro candidato a rinforzare l'attacco del, uomo di Amorim allo Sporting. Esterno offensivo, Trincão è un classe 1999 che ha il contratto in scadenza con i portoghesi nel 2030. Secondo il sito Transfermarkt, il suo valore attuale è di. Una cifra molto importante per le casse del club rossonero. Sarebbe quindi un colpo possibile, probabilmente, solo dopo la

In stagione, nel campionato portoghese, Trincão ha giocato 34 partite di cui 32 da titolare, giocando 2851 minuti totali. Ecco i suoi dati (estratti dal sito Sofascore):

7 gol e addirittura 11 assist;

e addirittura 11 assist; 57.1 tocchi medi a partita;

a partita; 14 grandi occasioni create ;

; 1.4 di dribbling riusciti di media.

Gonçalo Ramos

Un altro profilo indicato da, come riportato dal quotidiano lusitano ‘A Bola’ sarebbeattaccante portoghese in uscita dal. L'attaccante portoghese classe 2001 ha chiuso la stagione con 12 gol e 2 assist in 45 presenze, vincendo Ligue 1 e Champions League come gregario della squadra di Luis Henrique.

Per il Milan l'operazione presenta complessità evidenti, legate alla quotazione del cartellino che ruota intorno ai 40 milioni di euro e al forte pressing dell'Atletico Madrid. Stando a quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, infatti, il club del Cholo Simeone sarebbe pronto a investire sull’ex Benfica.

Pedro Gonçalves

Stando a quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', anchesarebbe un profilo gradito da. Classe 1998, Gonçalves è un esterno d'attacco che ha già lavorato con il nuovo tecnico del Milan allo. Sotto la guida di Amorim, il giocatore ha messo insieme. Destro naturale, Gonçalves parte dalla fascia sinistra per rientrare verso il centro del campo sul suo piede forte e calciare in porta o imbucare i compagni. Il suo valore di mercato su 'Transfermarkt.it' è die il suo contratto con il club biancoverde andrà in scadenza nel 2030.